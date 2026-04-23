۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

زخمی شدن ۴۵ افسر و نظامی صهیونیست در لبنان طی ۴۸ ساعت گذشته

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با زخمی شدن ۴۵ افسر و نظامی اشغالگر در جنوب لبنان طی ۴۸ ساعت گذشته، مجموع نظامیان زخمی صهیونیست از دوم مارس به ۷۳۵ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته، ۴۵ افسر و نظامی اشغالگر در جنوب لبنان زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، ارتش اشغالگر همچنین تأیید کرد که از زمان آغاز مجدد درگیری ها در جنوب لبنان، ۷۳۵ افسر و نظامی صهیونیست زخمی شده اند که حال ۴۴ نفر وخیم گزارش شده و ۱۰۰ نظامی نیز جراحت متوسط برداشته اند.

در خبری دیگر، «آوی وایزمن» معاون مدیر بیمارستان رامبام حیفا در شمال فلسطین اشغالی گفت: تعداد بسیار زیادی از مجروحانی که اینجا داریم، در نتیجه نبردهای شدید در لبنان از آسیب دیدگی اندام رنج می‌برند و این شرایط واقعاً مرا به یاد روزهای جنگ اول و دوم لبنان می‌اندازد.

در تازه ترین تحولات میدانی هم منابع عبری از فرود بالگرد امداد ارتش اسرائیل در بیمارستان زیو در شهر اشغالی صفد در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

