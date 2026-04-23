زخمی شدن ۴۵ افسر و نظامی صهیونیست در لبنان طی ۴۸ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته، ۴۵ افسر و نظامی اشغالگر در جنوب لبنان زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، ارتش اشغالگر همچنین تأیید کرد که از زمان آغاز مجدد درگیری ها در جنوب لبنان، ۷۳۵ افسر و نظامی صهیونیست زخمی شده اند که حال ۴۴ نفر وخیم گزارش شده و ۱۰۰ نظامی نیز جراحت متوسط برداشته اند.

در خبری دیگر، «آوی وایزمن» معاون مدیر بیمارستان رامبام حیفا در شمال فلسطین اشغالی گفت: تعداد بسیار زیادی از مجروحانی که اینجا داریم، در نتیجه نبردهای شدید در لبنان از آسیب دیدگی اندام رنج می‌برند و این شرایط واقعاً مرا به یاد روزهای جنگ اول و دوم لبنان می‌اندازد.

در تازه ترین تحولات میدانی هم منابع عبری از فرود بالگرد امداد ارتش اسرائیل در بیمارستان زیو در شهر اشغالی صفد در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.