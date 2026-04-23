بازدید میدانی استاندار کرمانشاه از سد سرریز شده تنگ حمام

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در ادامه پایش پروژه‌های کلان آبی استان و پس از بررسی وضعیت سامانه گرمسیری، با حضور در شهرستان سرپل‌ذهاب از سد مخزنی «تنگ حمام» بازدید به عمل آورد.

در این بازدید میدانی که با هدف رصد زیرساخت‌های آبی منطقه صورت گرفت، آخرین وضعیت ذخیره‌سازی منابع آب و چگونگی تأمین نیازهای آبی اراضی زراعی و کشاورزی تحت پوشش این سد به صورت دقیق و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌های انجام شده در جریان این بازدید، سد تنگ حمام با ظرفیت گنجایش حدود ۷۰ میلیون مترمکعب، وظیفه مهم تأمین آب مورد نیاز شبکه‌های آبیاری تحت فشار برای اراضی پایاب خود به مساحت گسترده سه هزار هکتار در محدوده شهرستان مرزی قصرشیرین را بر عهده دارد که نقش بسزایی در رونق منطقه ایفا می‌کند.

همچنین در روند این حضور میدانی، وضعیت منابع ذخیره شده در این مجموعه آبی نیز بررسی شد؛ سد تنگ حمام که با رویکرد مهار اصولی آب‌های سطحی و گسترش کشاورزی پایدار در غرب استان احداث و راه‌اندازی شده است، به واسطه نزولات جوی مناسب از اوایل فروردین‌ماه سال جاری به مرحله سرریز رسیده و شرایط بسیار مطلوبی را برای توسعه زراعت و باغداری منطقه رقم زده است.