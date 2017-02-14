مدیران از فرصت مسئولیت برای ارائه خدمت به مردم استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی صبح سه شنبه در بازدید سرزده از ادارت این شهرستان با تأکید بر بازدید مستمر سرزده از نهادهای دولتی شهرستان اظهارکرد: خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع مهمترین وظیفه مسئولین ونهادهای دولتی است.

وی در این بازدید ضمن تاکید بر آمادگی همیشگی ادارات شهرستان شادگان در جهت خدمت رسانی به مردم گفت: خدمت رسانی به مردم باید در اولویت برنامه های دستگاه های دولتی، بخصوص دستگاههایی که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند قرارگیرد که باید نهایت دقت را در امر تکریم ارباب رجوع داشته باشند.

امام جمعه شادگان، هدف از بازدید و سرکشی‌ سرزده از ادارات را ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخش‌های مختلف خدمات‌دهی دولت به مردم در جای‌جای شهرستان شادگان و آگاهی از مشکلات و دریافت پیشنهادها برای پیشرفت امور عنوان کرد.

وی ادامه داد: خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع مهمترین اصل ستاد صیانت از حقوق شهروندی است.

حجت الاسلام شرفی تصریح کرد: ارتقا و حفظ کرامت مردم در نظام اداری باید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ادارات باشد چرا که ارباب رجوع زمانی تکریم می‌شود که کارش به خوبی و در کمترین زمان انجام شود.

وی تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مراجعه‌کنندگان را یک توصیه اخلاقی دانست و افزود: مهم‌ترین شاخص‌های رضایتمندی افراد و مراجعه کنندگان سرعت و کیفیت خدمات‌ است.

امام جمعه شادگان درپایان گفت: رسیدگی به کارها و مشکلات مردم یکی از وظایف مهم ما مسئولان بوده از این رو طرح تکریم ارباب رجوع در راستای احترام به حقوق مراجعه کنندگان در ادارات باید بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.