حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن دهه امامت و ولایت و برنامههای ویژه این دهه ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان شادگان در برنامههای این دهه مشارکت و حضور یابند.
سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به جایگاه رفیع عید غدیر خم به عنوان روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی، افزود: این واقعه تاریخی، نقطه عطفی در تثبیت ولایت امیرالمؤمنین (ع) و هدایت جامعه اسلامی است.
عفری در پایان بر لزوم همکاری کلیه ادارات و دستگاه ها جهت برگزاری پرشکوه برنامه های دهه ولایت و امامت در سطح شهرستان شادگان تاکید کرد.
