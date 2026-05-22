حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن دهه امامت و ولایت و برنامه‌های ویژه این دهه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شادگان در برنامه‌های این دهه مشارکت و حضور یابند.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به جایگاه رفیع عید غدیر خم به عنوان روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی، افزود: این واقعه تاریخی، نقطه عطفی در تثبیت ولایت امیرالمؤمنین (ع) و هدایت جامعه اسلامی است.

عفری در پایان بر لزوم همکاری کلیه ادارات و دستگاه ها جهت برگزاری پرشکوه برنامه های دهه ولایت و امامت در سطح شهرستان شادگان تاکید کرد.