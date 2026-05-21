به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری عصر امروز پنجشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شادگان اظهار کرد: ادارات برای حفظ سلامت شهروندان پای کار باشند و همه دستگاهها موظفند با احساس مسئولیت برای ارتقای شاخص های بهداشتی و ارائه خدمات رسانی بهتر به مردم تلاش کنند.
وی با تاکید بر اجرای اقدامات پیشگیرانه در زمینه جمع آوری حیوانات ناقل بیماری افزود: شهرداری شادگان، خنافره و دارخوین مکلفند پیش از وقوع هرگونه حادثه برنامهریزی لازم برای جمع آوری حیوانات بلاصاحب و ناقل بیماری اقدام کنند.
رئیس شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان شادگان همچنین بر اهمیت سلامت محیط و بهداشت عمومی تاکید کرد و گفت:شهرداریها و بخشداری ها موظفند لایروبی و آهکپاشی جویهای روباز در سطح شهرها و روستاهای تابعه شهرستان را در اسرع وقت انجام دهند.
عفری در ادامه به ضرورت ساماندهی وضعیت بازار اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات بازار و ساماندهی دستفروشان نیازمند همکاری دستگاههای متولی است که باید به صورت جدی دنبال شود.
سرپرست فرمانداری شادگان در پایان گفت: برای پیشرفت و رفع مشکلات شهرستان همه مدیران باید با روحیه مسئولیتپذیری، هماهنگی و بدون حاشیه در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.
به گزارش خبرنگار مهر ، لایروبی وآهک پاشی جوهای روباز شهری و وستای، جمعآوری حیوانات ناقل بیماری در سطح شهرها، بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط و شهرداری از نقاط دارای معضلات بهداشتی ، جمع آوری پسماندونخاله برداری در سطح شهرستان و... از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
