اسلامی: تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین اسلامی راد در نشس با اعضاءِ اصلی بازرسی انتخابات استان بوشهر ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات در فضای تبلیغاتی انتخاباتی توسط نامزدها اظهار کرد: با عنایت به تاخیر در برگزاری زمان انتخابات بر اساس ماده ۸۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هرگونه فعالیت تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیر مستقیم، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود و این امر صرفاً در مدت زمان قانونی مجاز است و عدم رعایت آنان قابل پیگیری خواهد بود.



رئیس بازرسی انتخابات استان بوشهر بیان داشت: همچنین بر اساس ماده ۹۴ قانون فوق الذکر، فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از اخذ رای آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از زمان اخذ رای ادامه خواهد داشت لذا تاکید می‌شود نامزدها رعایت قوانین و مقررات در این خصوص داشته باشند زیرا این موضوع کنترل و نظارت خواهد شد.

وی گفت: ارسال پیامک و پخش کارت ویزیت و تبلغ در هیات های مذهبی و موسسات خیریه و .. از مصادیق تبلیغات پیش از موعد مقرر محسوب و به عنوان تخلف ثبت و پیگیری خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت آموزش بازرسان و سر بازرسان تاکید کرد.

در این نشست احکام اعضاءِ بازرسی انتخابات استان اعطای و شهرستان‌های معین برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه بازرسان، سربازرسان و بازرسین ذخیره مشخص و با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات و رصد دقیق فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات ، نظارت بر فعالیت شهرستان‌های استان در این خصوص به ۵ نفر از اعضای اصلی بازرسی ستاد انتخابات واگذار شد.

همچنین در این نشست، معین ۱۰ شهرستان براساس بعد مسافت، برای نظارت بیشتر توسط اعضای بازرسی انتخابات استان، تعیین شد.

در پایان ابوذر خدری به عنوان دبیر کمیته بازرسی ستاد انتخابات استان و اصغر کشوریان، احمد حسین پور، عبدالمجید دوراهکی، علی اسماعیل پور و غلامرضا دانش فر نیز بعنوان اعضای بازرسی ستاد انتخابات استان بوشهر معرفی شدند.