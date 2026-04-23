۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

حریزاوی تاکید کرد؛

ضرورت تبیین اندیشه‌های امامین انقلاب و گسترش مکتب انقلاب اسلامی

تبریز-قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت تبیین اندیشه‌های امامین انقلاب و گسترش مکتب انقلاب اسلامی در عرصه جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی عصر پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: تبیین اندیشه‌های امامین انقلاب که دارای وجوه عینی و عملی برجسته‌ای است، منشأ تحولات گسترده در جهان شده و موجب تقویت و گسترش مکتب انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در سطح بین‌المللی شده است.

حجت‌الاسلام حریزاوی با اشاره به ویژگی‌های مکتب شهید خامنه‌ای، «الهیات اجتماعی» را از مهم‌ترین ابعاد آن برشمرد و افزود: طرح مباحثی همچون «بعثت مردم» پس از شهادت ایشان، بیانگر ورود به مقطعی مهم در تمدن اسلامی و شیعی است.

وی همچنین ایجاد حوزه «معارف اسلام ناب» را تلاشی برای تبیین مبانی فکری در پنج عرصه الهی، ولایی، تمدنی، توحیدی و معنوی عنوان کرد.

در این دیدار، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی نیز تعدد نهادهای فرهنگی و تبلیغی، موازی‌کاری برخی سازمان‌های دینی و ضرورت ساماندهی امور مرتبط با خواهران مداح و حوزوی را از مهم‌ترین چالش‌ها دانست و بر پیگیری این مسائل از سوی سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد.

