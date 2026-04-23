به گزارش خبرنگار مهر، قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی عصر پنجشنبه در دیدار با حجتالاسلام احمد مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: تبیین اندیشههای امامین انقلاب که دارای وجوه عینی و عملی برجستهای است، منشأ تحولات گسترده در جهان شده و موجب تقویت و گسترش مکتب انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزشهای اسلامی در سطح بینالمللی شده است.
حجتالاسلام حریزاوی با اشاره به ویژگیهای مکتب شهید خامنهای، «الهیات اجتماعی» را از مهمترین ابعاد آن برشمرد و افزود: طرح مباحثی همچون «بعثت مردم» پس از شهادت ایشان، بیانگر ورود به مقطعی مهم در تمدن اسلامی و شیعی است.
وی همچنین ایجاد حوزه «معارف اسلام ناب» را تلاشی برای تبیین مبانی فکری در پنج عرصه الهی، ولایی، تمدنی، توحیدی و معنوی عنوان کرد.
در این دیدار، نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی نیز تعدد نهادهای فرهنگی و تبلیغی، موازیکاری برخی سازمانهای دینی و ضرورت ساماندهی امور مرتبط با خواهران مداح و حوزوی را از مهمترین چالشها دانست و بر پیگیری این مسائل از سوی سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد.
