دارو فروشی با چاشنی جایزه!

به گزارش خبرنگار مهر، شاید شما هم وقتی برای تهیه دارو یا محصولات بهداشتی و آرایشی و...، وارد داروخانه شده اید؛ برگه هایی را دیده اید که روی آنها نوشته « با خرید دو عدد مکمل...، یک عدد هم جایزه بگیرید».

رقابت شرکت های تولیدی دارو در داخل برای افزایش فروش اقلام دارویی که در چند شرکت تولید می شود، شرایط را برای داروخانه ها سخت کرده است.

در همین حال، تبلیغاتی که داروخانه ها برای فروش مکمل های دارویی و غذایی انجام می دهند، نشان دهنده یک بدعت غلط در نظام سلامت کشور است که متاسفانه به نظر می رسد در حال نهادینه شدن است. زیرا، جوایز و تخفیف هایی که برخی شرکت های داخلی برای فروش محصولاتشان در نظر می گیرند، برخی داروخانه ها را مجاب می کند این رویه غلط را در پیش بگیرند. این در حالی است که بر اساس اصول علمی، تجویز و مصرف دارو باید صرفاً بر مبنای تشخیص پزشک، شرایط بالینی بیمار و شواهد معتبر علمی انجام شود و هرگونه تبلیغ دارو در محیط‌های درمانی می‌تواند این فرآیند علمی را تحت تأثیر قرار دهد.

سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که هرگونه اعطای جایزه در فروش اقلام دارویی به ویژه ذخایر استراتژیک ممنوع است، تاکید کرد: متخلفان موظف به بازگشت کامل مبالغ دریافتی خواهند بود.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های تولید کننده اقدام به اعطای جایزه حتی روی اقلام ذخایر استراتژیک کرده اند، گفت: هر فرد یا شرکتی که در فروش اقلام ذخایر استراتژیک حتی یک درصد جایزه در نظر گرفته باشد، موظف است کل مبلغ را به‌ صورت کامل بازگرداند.

مهرزادی افزود: همان‌طور که اعطای جایزه برای اقلام ذخایر استراتژیک مجاز نیست، این ممنوعیت شامل سایر اقلام دارویی نیز می‌شود و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

در همین حال، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به رویه غیر اصولی شرکت های توزیع دارو در ایجاد محدودیت های غیر قانونی و سلیقه ای در فروش دارو به داروخانه ها، انتقاد کرد.

وی معتقد است این اقدام شرکت های پخش، بر عملکرد زنجیره تامین دارو؛ تاثیر منفی می گذارد و تبعات آن متوجه سلامت جامعه خواهد شد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، از رئیس سازمان غذا و دارو خواسته است که به عنوان یک نهاد رگولاتور؛ این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

در هر صورت، ردپای «جایزه» در فروش دارو، می تواند با آسیب های زیادی برای سلامت جامعه و زنجیره تامین دارو همراه باشد. زیرا، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک شناخته می شود که نمی توان برای فروش آن، جایزه تعیین کرد.