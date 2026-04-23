تجلیل از دختران شهدای جنگ تحمیلی رمضان در آیین دههٔ کرامت بناب

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرا رسیدن دههٔ کرامت و در سالروز میلاد فرخنده حضرت فاطمه معصومه(س)،شامگاه پنجشنبه اجتماع بزرگ مردمی در میدان امام حسین(ع) شهرستان بناب برگزار شد و طی آن، آیین تجلیل از دختران والامقام شهدای جنگ تحمیلی رمضان با حضور امام جمعه و فرماندار این شهرستان انجام گرفت.

در این مراسم معنوی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود، فضای میدان با نام و یاد شهدا رنگ و بویی متفاوت داشت و دختران شهدا با شاخه‌های گل مورد تقدیر قرار گرفتند.

در میان حاضران، دخترانی دیده می‌شدند که تنها حدود دو ماه از فقدان پدرانشان می‌گذرد؛ دخترانی که بدون فرصت وداع با پدران قهرمانشان، روزهای سخت دلتنگی را با یادگاری‌هایی همچون لباس و نشان‌های نظامی پدر سپری می‌کنند و راه آنان را با افتخار ادامه می‌دهند.

یکی از صحنه‌های تأثیرگذار این مراسم، حضور دختری بود که با لباس نظامی در اجتماع حاضر شده بود؛ حضوری که نمادی از اقتدار، پایداری و پیوند نسل امروز با مسیر نورانی شهیدانی بود که با نثار جان خود، راه عزت و امنیت را هموار کردند.

گفتنی است در پایان مراسم، مسئولان شهرستان با اهدا شاخه‌های گل از دختران شهدای جنگ تحمیلی رمضان قدردانی کردند.