به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بناب از اعضای مجلس خبرگان رهبری که با هوشمندی و دقت، رهبر شایسته‌ای را برای هدایت نظام انتخاب کردند، قدردانی کرد.

فرماندار بناب در ادامه، ضمن تقدیر از همکاری و هماهنگی عالی نهادها و ارگان‌های دولتی در طول جنگ رمضان تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه بحران، تمامی امکانات ادارات باید بلافاصله در اختیار متولیان ستاد بحران قرار گیرد و در صورت عدم همکاری از سوی دستگاههای مختلف وعدم ارائه مکان یا تجهیزات مورد نیاز، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

قلعه‌ای با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان ادارات، به‌ویژه مهندسان و کارکنان نیروگاه حرارتی سهند و سیکل ترکیبی بناب، گفت: با وجود تهدیدات دشمن برای بمباران زیرساخت‌های حیاتی، کارکنان این نیروگاه با ایستادگی تمام در محل کار حاضر شدند و با این جمله که «لحظه‌ای پا نمی‌کشیم تا برق مردم قطع شود»، نشان دادند که دشمن نمی‌تواند مانع تولید و خدمات شود.

حضور خودجوش مردم، ضربه به توطئه‌های دشمن

فرماندار بناب با تقدیر از مردم بصیر و ولایتمدار بناب بخاطر حضور حماسی در میدان وضرورت استمرار آن خاطرنشان کرد: از همان لحظه شروع جنگ رمضان و خبر شهادت رهبر معظم انقلاب، مردم بناب در میدان امام حسین (ع) و مساجد برنامه‌های متنوعی در سوگ رهبر شهید وشهدای جنگ رمضان برگزار کردند. حضور هزاران نفری مردم بناب در شب‌های تجمع میدان امام حسین، که فرمانی از سوی رهبر انقلاب بود، تمام توطئه‌های دشمن را به یأس و ناامیدی تبدیل کرد.

وی ادامه داد: دشمن تمام نسخه‌های خود را اجرا کرد اما نتیجه نگرفت و اکنون تنها راه باقی‌مانده برای آن‌ها، تنگه هرمز است که خوشبختانه نیروهای مقتدر نظامی ما از این برهه نیز موفق خواهند شد و دشمن را شکست دهند.

قلعه‌ای در پایان با تحلیل وضعیت کنونی کشور، گفت: «پس از جنگ رمضان، ایران قدرتمندتر از قبل است. روزگاری بسیاری از کشورهای اروپایی با ترس از آمریکا ایران را سرزنش می‌کردند، اما امروز با قدرت مردم و رزمندگان، تمام کشورها در همه مسائل، حتی در بخش اقتصادی، با ایران همراه هستند.

تأمین کافی کالاهای اساسی و تعویق انتخابات شوراها

فرماندار بناب در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: علی‌رغم اینکه شهرستان برای برگزاری انتخابات پرشور آماده است ولی بخاطر تصمیم مسئولین محترم کشوری برای مدتی به تعویق افتاد ولی انتظار داریم دستگاه‌های مختلف از بابت تامین نیرو و امکانات همکاری کنند وار طرف دیگر مسئولین حق ندارند از امکانات دولتی برای نفع با علیه کاندیدایی استفاده کنند که با افراد متخلف در این خصوص برخورد خواهد شد. وی همچنین با اشاره به وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی در طول جنگ رمضان، افزود: دولت وفاق ملی در کنار رزمندگان، از هیچ تلاشی برای تأمین کالا دریغ نکرد. با وجود جنگ، بازارها مملو از کالا بود و انبار بازرگانان پر از کالاهای اساسی بود. این ثبات و وفور کالا، نشان‌دهنده مدیریت صحیح و هوشمندانه دولت در شرایط بحران است.

فرماندار بناب با اشاره به نام گذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری ازمسئولین شهرستان خواست با قدرت جودیت تمام برای تحقق شعار سال قدمت بردارند و بر محور وامدار شعار سال قدمت بردارند.

در این جلسه دستورالعمل های لازم برای مدیریت بحران و هماهنگی بین‌بخشی بین ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ شد.