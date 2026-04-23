نخستین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در قم انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله صمدی، از اهدای اعضای حیاتی شادروان مهدی شیخ ۱۸ ساله، خبرداد و اظهار کرد: این اهدا که با رضایت کامل خانواده ایثارگر این عزیز انجام شد، اولین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ در این دانشگاه است.



وی افزود: متأسفانه این جوان قمی، پس از تشخیص مرگ مغزی بر اثر خونریزی، با همت خانواده‌اش به چندین بیمار نیازمند در لیست انتظار وزارت بهداشت، زندگی بخشید.



صمدی ادامه داد: در سال گذشته نیز ۸ مورد موفق اهدای عضو در این دانشگاه ثبت شده است.