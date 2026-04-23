نخستین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در قم انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله صمدی، از اهدای اعضای حیاتی شادروان مهدی شیخ ۱۸ ساله، خبرداد و اظهار کرد: این اهدا که با رضایت کامل خانواده ایثارگر این عزیز انجام شد، اولین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ در این دانشگاه است.
وی افزود: متأسفانه این جوان قمی، پس از تشخیص مرگ مغزی بر اثر خونریزی، با همت خانوادهاش به چندین بیمار نیازمند در لیست انتظار وزارت بهداشت، زندگی بخشید.
صمدی ادامه داد: در سال گذشته نیز ۸ مورد موفق اهدای عضو در این دانشگاه ثبت شده است.
قم- کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم، از اهدای اعضای حیاتی شادروان مهدی شیخ ۱۸ ساله، در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله صمدی، از اهدای اعضای حیاتی شادروان مهدی شیخ ۱۸ ساله، خبرداد و اظهار کرد: این اهدا که با رضایت کامل خانواده ایثارگر این عزیز انجام شد، اولین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ در این دانشگاه است.
