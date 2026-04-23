به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه پنجشنبه در شورای تحقیقات کشاورزی با تبیین جایگاه این استان در تولیدات کشاورزی کشور، اظهار داشت: گستره فعالیتهای کشاورزی در مازندران از شالیزارها تا باغات، دامداری و آبزیپروری، این استان را به یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه افزود: محدودیت منابع آبی بهویژه در مناطق شرقی، تغییرات اقلیمی، افزایش هزینهها، کوچک شدن اراضی و ناپایداری بازار از جمله مسائلی است که کشاورزی استان با آن مواجه است و حل این چالشها نیازمند رویکردی نوین است.
استاندار مازندران با تأکید بر نقش کلیدی پژوهش در عبور از این وضعیت گفت: تحقیقات باید از حالت تئوریک فاصله گرفته و بهصورت عملی در خدمت کشاورزان قرار گیرد؛ بهگونهای که خروجی آن در تولید و معیشت مردم ملموس باشد.
یونسیرستمی ادامه داد: جهتگیری تحقیقات باید به سمت افزایش بهرهوری، توسعه مکانیزاسیون، کاهش ضایعات و تقویت صنایع فرآوری باشد تا از خامفروشی جلوگیری شده و مسیر صادرات نیز تسهیل شود.
وی ترویج کشاورزی را حلقه مفقوده میان علم و میدان دانست و تصریح کرد: زمانی که دانش در اختیار کشاورز قرار نگیرد، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. ایجاد مزارع نمونه میتواند بستری برای مشاهده عملی نتایج و تسریع در پذیرش فناوریهای جدید باشد.
استاندار مازندران با تأکید بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی مدرن و دانشبنیان خاطرنشان کرد: این تغییر رویکرد علاوه بر افزایش بهرهوری، میتواند به تثبیت جمعیت روستایی و کاهش مهاجرت کمک کند.
وی همچنین با درخواست از وزارت جهاد کشاورزی برای توجه ویژه به ظرفیتهای استان گفت: مازندران آمادگی دارد به عنوان الگوی کشاورزی هوشمند و صادراتمحور در کشور مطرح شود.
یونسیرستمی با اعلام حمایت از طرحهای نوآورانه و شرکتهای دانشبنیان افزود: استانداری از هر اقدامی که منجر به توسعه زنجیره ارزش و حل مسائل تولید شود، پشتیبانی خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: دوره کشاورزی کمبازده به سر آمده و مدیریت منابع، بهویژه آب و خاک، باید بر پایه علم و برنامهریزی دقیق انجام شود تا بتوان به کشاورزی اقتصادی و پایدار دست یافت.
