به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه سفر سفیر ویتنام به مازندران اظهار کرد: هیئت اقتصادی و سرمایه‌گذاران ویتنامی در جریان حضور خود از بخشی از ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری استان بازدید کردند و درباره زمینه‌های همکاری مشترک به تبادل نظر پرداختند.

وی با بیان اینکه مازندران از توانمندی‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف برخوردار است، افزود: تولید و صادرات مرکبات، صنایع پلاستیک، تولید گوشت سفید و همچنین ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند مبنای همکاری‌های دوجانبه قرار گیرد.

توسعه همکاری‌های علمی و انتقال تجربه در کشاورزی

استاندار مازندران با تأکید بر لزوم گسترش ارتباطات میان بخش‌های اقتصادی، دانشگاهی و گردشگری دو کشور، گفت: در این دیدار بر تبادل هیئت‌های تجاری، علمی و گردشگری و همچنین بهره‌گیری از تجربه ویتنام در افزایش بهره‌وری تولید برنج و توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی تأکید شد.

یونسی رستمی خاطرنشان کرد: بررسی ظرفیت‌های موجود نشان می‌دهد فرصت‌های مناسبی برای اجرای پروژه‌های مشترک و جذب سرمایه‌گذاری میان مازندران و ویتنام وجود دارد و می‌توان روابط اقتصادی دو طرف را وارد مرحله جدیدی کرد.

اعلام آمادگی ویتنام برای گسترش تعاملات

سفیر ویتنام نیز با اشاره به شباهت‌های اقلیمی این کشور با مازندران، اظهار کرد: این ویژگی می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و انتقال فناوری‌های نوین در حوزه تولید و افزایش بهره‌وری باشد.

نوین لوئونگ ناک با اعلام آمادگی کشورش برای میزبانی از هیئت‌های تجاری مازندران افزود: برگزاری نشست‌های مشترک میان فعالان اقتصادی، توسعه همکاری‌های آموزشی، گردشگری و شیلات و همچنین تقویت مبادلات تجاری از جمله محورهایی است که ویتنام برای پیگیری آن آمادگی کامل دارد.