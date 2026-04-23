  1. استانها
  2. لرستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

۲ بیمارستان مهم بروجرد آموزشی شدند

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آموزشی شدن دو بیمارستان مهم شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین امیری عصر امروز پنج شنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: با اعلام معاون آموزشی و دبیر شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت دو بیمارستان آیت الله بروجردی و شهید چمران شهرستان بروجرد به مرکز آموزشی و درمانی ارتقاء یافتند.

️ وی ادامه داد: به اسنتاد رای صادره در بند دو مصوبات بیست و چهارمین جلسه کمیسیون ملی اعتبار بخشی دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی، حکم نهایی اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی حضرت آیت اله بروجردی و شهید چمران بروجرد طی مکاتبه و اعلام رسمی معاون آموزشی و دبیر شورای پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ابلاغ شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، گفت: با راه اندازی دانشکده پزشکی بروجرد، آموزشی شدن این دو بیمارستان‌ها ضروری بود که با تربیت دانشجویان رشته های، پزشکی و پیراپزشکی ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی با آموزشی شدن آنها، درآمد این مراکز افزایش یافته و تقویت اقتصاد سلامت شهرستان و استان را در پی خواهد داشت.

کد مطلب 6809370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها