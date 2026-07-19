به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در نشست مشترک با مدیران آموزش‌وپرورش نواحی یک و ۲ اردبیل، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و دارایی‌های آموزش‌وپرورش تأکید و اظهار کرد: تجاری‌سازی فضاهای واجد شرایط مدارس باید در چارچوب ضوابط قانونی و با همکاری و اهتمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان دنبال شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد منابع درآمدی پایدار برای آموزش‌وپرورش و مدارس عنوان کرد و افزود: درآمدهای حاصل از این ظرفیت‌ها باید در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تجهیز مدارس و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی هزینه شود.

فرماندار اردبیل همچنین بر تسهیل و تسریع عملیات اجرایی نهضت مدرسه‌سازی در شهرستان تأکید کرد و گفت: با توجه به توسعه شهر و افزایش جمعیت در شهرک‌های جدید، احداث فضاهای آموزشی متناسب با نیاز این مناطق از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

قلندری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تعدادی از مدارس در شهرک‌های جدید اردبیل، بیان کرد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی، موانع اجرایی این طرح‌ها را برطرف کنند و اعتبارات مورد نیاز نیز برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی اختصاص یابد.

وی از آغاز عملیات اجرایی یک هنرستان در شهرستان اردبیل خبر داد و گفت: توسعه هنرستان‌ها و آموزش‌های مهارتی، نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص، افزایش مهارت‌آموزی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه اشتغال جوانان دارد؛ ازاین‌رو تکمیل این طرح با جدیت پیگیری خواهد شد.

فرماندار اردبیل ، استفاده هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از فضاهای ورزشی آموزش‌وپرورش را ضروری دانست و افزود: این ظرفیت‌ها باید با حفظ اولویت استفاده دانش‌آموزان، برای توسعه ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

قلندری تأکید کرد: حمایت از آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان است و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی، تأمین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات فضاهای آموزشی همکاری لازم را داشته باشند.