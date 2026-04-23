تثبیت ژنتیکی جمعیت مارال در آینالو با انتقال چهار رأس جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای موفقیتآمیز عملیات زندهگیری و انتقال چهار رأس مارال به سایت احیای آینالو خبر داد؛ اقدامی که با هدف تثبیت ژنتیکی جمعیت و پیشگیری از همخونی در این زیستگاه انجام شده است.
محمدحسین حسنزاده، با تأکید بر اهمیت مدیریت ژنتیکی در جمعیتهای در معرض اسارت اظهار کرد: صیانت از تنوع زیستی تنها به افزایش تعداد محدود نمیشود، بلکه پویایی ژنتیکی و سلامت نسلهای آینده، شرط اصلی بقای پایدار گونههاست.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در سالهای اخیر افزود: برای جلوگیری از افت ژنتیکی جمعیت مارال در آینالو، انتقال افراد جدید از استانهای اردبیل، مازندران و جمعیت پشتیبان شهرستان اهر در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، طی یک عملیات فنی و کارشناسی، چهار رأس مارال سالم و دارای ارزش ژنتیکی به این سایت منتقل شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از تیمهای تخصصی و نیروهای عملیاتی اداره کل تصریح کرد: ایجاد گلههای پایدار با ترکیب جنسیتی مناسب و تنوع ژنتیکی بالا، پیشنیاز اصلی برای اجرای برنامه "معرفی مجدد" این گونه ارزشمند به زیستگاههای اصلی و تاریخی خود در ارسباران است. موفقیت چندین عملیات پیچیده زندهگیری و رهاسازی در سال جاری نیز نشاندهنده توان علمی و اجرایی معاونت محیط زیست طبیعی است.
در ادامه، غنیپور معاون محیط زیست طبیعی استان، با تشریح ابعاد علمی این جابهجایی، خطر همخونی را تهدیدی جدی برای جمعیتهای محصور و زیستگاههایی که به صورت جزیرهای درآمدهاند دانست.
وی افزود: ورود افراد جدید به این جمعیتها موجب افزایش غنای ژنتیکی و تضمین سلامت بیولوژیکی نسلهای آینده خواهد شد.
به گفته کارشناسان، این اقدامات زمینهساز احیای پایدار مارال در ارسباران و بازگشت این گونه شاخص به زیستگاههای طبیعی خود خواهد بود.
