  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

تثبیت ژنتیکی جمعیت مارال در آینالو با انتقال چهار رأس جدید

تبریز-چهار رأس مارال از جمعیت پشتیبان اهر به منظور افزایش تنوع ژنتیکی و جلوگیری از هم‌خونی، طی عملیاتی تخصصی به سایت احیای آینالو منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات زنده‌گیری و انتقال چهار رأس مارال به سایت احیای آینالو خبر داد؛ اقدامی که با هدف تثبیت ژنتیکی جمعیت و پیشگیری از هم‌خونی در این زیستگاه انجام شده است.

محمدحسین حسن‌زاده، با تأکید بر اهمیت مدیریت ژنتیکی در جمعیت‌های در معرض اسارت اظهار کرد: صیانت از تنوع زیستی تنها به افزایش تعداد محدود نمی‌شود، بلکه پویایی ژنتیکی و سلامت نسل‌های آینده، شرط اصلی بقای پایدار گونه‌هاست.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر افزود: برای جلوگیری از افت ژنتیکی جمعیت مارال در آینالو، انتقال افراد جدید از استان‌های اردبیل، مازندران و جمعیت پشتیبان شهرستان اهر در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، طی یک عملیات فنی و کارشناسی، چهار رأس مارال سالم و دارای ارزش ژنتیکی به این سایت منتقل شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با قدردانی از تیم‌های تخصصی و نیروهای عملیاتی اداره کل تصریح کرد: ایجاد گله‌های پایدار با ترکیب جنسیتی مناسب و تنوع ژنتیکی بالا، پیش‌نیاز اصلی برای اجرای برنامه "معرفی مجدد" این گونه ارزشمند به زیستگاه‌های اصلی و تاریخی خود در ارسباران است. موفقیت چندین عملیات پیچیده زنده‌گیری و رهاسازی در سال جاری نیز نشان‌دهنده توان علمی و اجرایی معاونت محیط زیست طبیعی است.

در ادامه، غنی‌پور معاون محیط زیست طبیعی استان، با تشریح ابعاد علمی این جابه‌جایی، خطر هم‌خونی را تهدیدی جدی برای جمعیت‌های محصور و زیستگاه‌هایی که به صورت جزیره‌ای درآمده‌اند دانست.

وی افزود: ورود افراد جدید به این جمعیت‌ها موجب افزایش غنای ژنتیکی و تضمین سلامت بیولوژیکی نسل‌های آینده خواهد شد.

به گفته کارشناسان، این اقدامات زمینه‌ساز احیای پایدار مارال در ارسباران و بازگشت این گونه شاخص به زیستگاه‌های طبیعی خود خواهد بود.

کد مطلب 6809387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها