۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

۳۰ میلیون جان‌فدای ایران در مردمی‌ترین ارتش دنیا؛ نهضت ادامه دارد

۳۰ میلیون جان‌فدای ایران در مردمی‌ترین ارتش دنیا؛ نهضت ادامه دارد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حالا ۳۰ میلیون نفر جان‌فدای ایران، در مردمی‌ترین ارتش دنیا، رویاروی دشمنِ خاک و دشمنِ دین، به صف شدند و این نهضت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی همزمان با ۳۰ میلیونی شدن پویش «جان‌فدا برای ایران» در پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: حالا ۳۰ میلیون نفر جانفدای ایران، در مردمی ترین ارتش دنیا، رویاروی دشمنِ خاک ودشمنِ دین، به صف شدند و این نهضت ادامه دارد. و وعده صادق خدا، همین شجاعت و ایستادگی این مردم است.

جزئیات این پویش کم نظیر، روایت‌ها دارد که ان شاء الله به زودی، به رخ دنیا کشیده خواهد شد.

خاک پای شما جانفدایان وسرآمدان #مقاومت وخادمان این پویش ام.

یک خدا، یک رهبر، یک ملت ویک راه؛ آن هم راه پیروزی.

ایران عزیزتر از جان.

