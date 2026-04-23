به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد قمی همزمان با ۳۰ میلیونی شدن پویش «جانفدا برای ایران» در پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: حالا ۳۰ میلیون نفر جانفدای ایران، در مردمی ترین ارتش دنیا، رویاروی دشمنِ خاک ودشمنِ دین، به صف شدند و این نهضت ادامه دارد. و وعده صادق خدا، همین شجاعت و ایستادگی این مردم است.
جزئیات این پویش کم نظیر، روایتها دارد که ان شاء الله به زودی، به رخ دنیا کشیده خواهد شد.
خاک پای شما جانفدایان وسرآمدان #مقاومت وخادمان این پویش ام.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت ویک راه؛ آن هم راه پیروزی.
ایران عزیزتر از جان.
