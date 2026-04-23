۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۴

نماینده حزب‌الله:

در برابر فشار آمریکا امتیاز نمی‌دهیم؛ مذاکره مستقیم خط قرمز ماست

در برابر فشار آمریکا امتیاز نمی‌دهیم؛ مذاکره مستقیم خط قرمز ماست

نماینده حزب‌الله لبنان، ضمن تاکید بر آمادگی این حزب بر همکاری با دولت لبنان و پرهیز از جنگ، نسبت به امتیازدهی دولت تحت فشارهای آمریکا و خطرات مذاکرات مستقیم با اسرائیل هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین الحاج حسن»، نماینده برجسته حزب‌الله لبنان، در گفتگویی با شبکه الجزیره، ضمن تاکید بر پایبندی حزب‌الله به همکاری با دولت و تلاش برای حفظ وحدت ملی، نسبت به روند کنونی در پیش گرفته شده توسط مقامات لبنانی تحت فشارهای خارجی ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به اینکه حزب‌الله خواهان جنگ نیست اما در صورت لزوم مجبور به دفاع از خود خواهد بود، گفت: «دست ما به سوی دولت دراز است، اما متأسفانه دولت به سمت تفرقه در حال حرکت است. ما باید به وحدت ملی بازگردیم.»

الحاج حسن با رد هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی، این موضوع را برای حزب‌الله امری غیرممکن و از مصادیق محرمات دانست.

وی در همین راستا به مقامات لبنانی هشدار داد که از رفتن به سمت مذاکرات مستقیم با اسرائیل خودداری کنند و مراقب تله‌های روزافزون صهیونیست‌ها باشند.

