حماسه حضور در دیار میرزا/ فریاد «مرگ بر آمریکا» در سراسر گیلان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم گیلان همانند سایر استان‌ها با حضور حماسی و معنادار خود در روز ۲۲ بهمن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این روز بزرگ را گرامی داشتند. با گذشت چهل و اندی سال از شکل گیری و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با وجود تمام فراز و نشیب‌هایش همچنان مردم مشتاقانه، با افتخار و با عزت نفس بالا در ۲۲ بهمن به میدان آمده سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرند تا به جهانیان بفهمانند که تا پای جان پای انقلابشان هستند و هیچ محدودیت، تحریم، فشارهای روانی، اقتصادی، معیشتی، جنگ نرم و رسانه‌ای نمی‌تواند ملت ایران را از آرمان‌های انقلاب اسلامی منصرف و منحرف کند. امروز مردم رشت و گیلان به صحنه آمدند و ۲۲ بهمن تماشایی خلق کردند و این حضور پیام روشنی برای مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و نوید بخش خلق حماسه‌ای دیگر در ۱۱ اسفند است. حضور حماسی رشتوندان در یوم الله ۲۲ بهمن

شهروندان رشتی از مناطق و محلات مختلف رشت خودشان را به پیاده راه فرهنگی یا همان میدان شهدای ذهاب این شهر رساندند تا بار دیگر پایبندی شأن را به انقلاب، شهدا و آرمان‌های امامین انقلاب تثبیت کنند، رشتی ها که در کارنامه درخشان شأن در دفاع از انقلاب اسلامی حماسه ۸ دی را به یادگار دارند امروز در ۲۲ بهمن بار دیگر با مشت‌های گره کرده، گام‌های استوار و شعارهای کوبنده بر حمایت و دفاع از ارزش‌های انقلاب پافشاری کردند.

رشتوندان در یوم الله ۲۲ بهمن چه گفتند؟

حضور حماسی مردم دیار سلطان

از میدان شهدای ذهاب رشت خودمان را به مرقد سیدجلال الدین اشرف (ع) آستانه اشرفیه می‌رسانیم جایی که مردم دیار سلطان با حضور حماسی شأن بار دیگر ثابت کردند که پشتوانه واقعی انقلاب هستند. سوارکاران روستای کیسم به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن رژه رفته و این روز را گرامی داشتند.

از دیار سلطان به لاهیجان عروس گیلان می‌رویم جایی که شهروندان لاهیجان راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برپا کردند و با مشت‌های گره کرده و فریادی رسا فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.

مردم شهر شلمان لنگرود هم آمدند

از شرق گیلان هم خبر می‌رسد که مردمان لنگرود، املش، رودسر و مناطق همجوار با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های رنگ به رنگ به میادین اصلی شهر آمده و ضمن حمایت از انقلاب اسلامی و گرامیداشت دهه فجر نسبت به حضوری حماسی در پای صندوق‌های رأی اعلام آمادگی کردند.

حضور حماسی مردم رودسر

خلق حماسه مردم دیار آیت الله بهجت (ره)

پا به دیار بهجت عارفان می‌گذاریم جایی که مردم خوب و ولایی فومن با تاسی از منویات ارزشمند آیت الله محمدتقی بهجت (ره) به میدان شهر آمده و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

ماکلوانی ها هم پرشور آمدند

تصویر گیلان سیمای وفاداری به انقلاب است

«آیت الله سید احمد خاتمی» عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در اجتماع بزرگ راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت با بیان اینکه تصویر گیلان سیمای وفاداری به انقلاب اسلامی است، گفت: حضور در انتخابات جشن ۲۲ بهمن را تکمیل می‌کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور حماسی مردم در ۸ و ۹ دی افزود: گیلانی‌های با غیرت و وفادار به نظام در فتنه ۸۸ یک روز زودتر از مردم ایران وارد صحنه شدند

امام جمعه تهران با بیان اینکه حضور مردم گیلان در راهپیمایی باشکوه‌تر از سال گذشته است، گفت: مردم گیلان با حضورشان بیعتی دوباره با امامین انقلاب، شهدا و اسلام بستند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن رأی آری به جمهوری اسلامی است، اضافه کرد: حضور جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام روشنی برای دشمنان خواب زده این نظام است.

عضو مجمع خبرگان رهبری با تاکید لزوم شناسایی رژیم طاغوت بیان کرد: استقلال ستیزی، آزادی ستیزی، اخلاق ستیزی، عفت ستیزی و مردم ستیزی از ویژگی‌های بارز رژیم طاغوت است.

تالشی‌ها با شکوه آمدند