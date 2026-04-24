به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی عصر جمعه در جمع پرشور بانوان «جانفدا» در میدان شهدای ذهاب رشت، با اشاره به شکوه رژه بانوان و بازتاب جهانی آن، گفت: امروز قدرتهای بزرگ جهان اعتراف میکنند که تنها ایران اسلامی توانست هژمونی آمریکا را در منطقه درهم شکسته و آنان را به عقبنشینی مفتضحانه وادارد.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان افزود: هر روز که از عمر با برکت این انقلاب میگذرد، ابعاد جدیدی از قدرت و عظمت ملت ایران برای جهانیان آشکار میشود. اقتدار امروز ما ثمره ایستادگی مردمی است که با تکیه بر ایمان، لرزه بر اندام قدرتهای استکباری انداختهاند.
وی با تحسین حضور مقتدرانه بانوان در صحنههای دفاع از انقلاب، تصریح کرد: رژه باشکوه بانوان جانفدا و همچنین رژه بانوان رسانهای گیلان که برای نخستین بار در کشور انجام شد، نشاندهنده نجابت، شجاعت و بصیرت سیاسی زنان این دیار است. دشمن به خوبی میداند که بانوان ایرانی با آگاهی کامل از دنیای سیاست، در خط مقدم صیانت از ارزشهای الهی ایستادهاند.
آیتالله فلاحتی با هشدار نسبت به تهدیدات نرم دشمن، متذکر شد: امروز یکی از خطرناکترین جنگهای دنیا، «جنگ رسانهها» است و شما بانوان رسانهای گیلان امروز با اقتدار در این مسیر حرکت کردید و نشان دادید که بانوی مسلمان ایرانی هم در میدان عمل و هم در عرصه تبیین، نقشآفرین و تأثیرگذار است.
امام جمعه رشت به تغییر موازنه قدرت در سطح بینالملل اشاره کرد و گفت: روزگاری بود که ناتو و قدرتهای استکباری خود را حاکم مطلق دنیا میدانستند، اما امروز قدرتهایی نظیر چین، روسیه و هند به این واقعیت پی بردهاند که تنها کشوری که توانست آمریکا را وادار به عقبنشینی از پایگاههای استراتژیک ۵۰ سالهاش در منطقه کند، نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: قدرت پوشالی آمریکا در برابر اقتدار جمهوری اسلامی فرو ریخته است و این افتخاری است که با ایستادگی و بصیرت مردمی، به ویژه بانوان جانفدا، به دست آمده است.
