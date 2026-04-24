معاون فرماندار دشتستان: رفع مشکلات بخش بوشکان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میلکی صبح جمعه در نشست شورای اداری بخش بوشکان پس از استماع درخواست ها و مطالبات بخشدار و رئیس شورای بخش اظهار کرد: امروز در بخش بوشکان حاضر شدیم تا از نزدیک و با رویکردی کاملاً مسئلهمحور و با هماهنگی بین دستگاههای اجرایی بصورت میدانی مسائل و مطالبات مردم شریف این بخش را بررسی کنیم.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری دشتستان بر ضرورت تصمیمگیریهای عملیاتی، پیگیری مستمر و حضور فعالتر دستگاهها در سطح بخش تأکید کرد.
همچنین در این نشست مهمترین چالشها و نیازهای بخش بوشکان در حوزههای زیرساختی، خدمات عمومی، راه، آب، برق و تنظیم بازار مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت .
