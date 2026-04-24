به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده صبح آدینه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی به دستگیری یک سارق در گرمسار اشاره داشت و در توضیحات بیان کرد: این در حالی رخ داد که ماموران پلیس آگاهی و تجسس کلانتری ۱۱ درحال گشت زنی سطح شهر بودند.

وی ادامه داد: ماموران متوجه وجود فرد مشکوک در شهر شدند و آن مشاهده فردی بود که قصد قطع کردن سیم های برق را داشت.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به اینکه فرد مذکور ملبس به لباس اداره برق بود، اضافه کرد: ماموران طی عملیات ضربتی او را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

آقا زاده با بیان اینکه سوابق این متهم مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار داشت: این متهم طی بازجویی فنی به انجام شش فقره سرقت اقرار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سارق در کارنامه خود دارای سابقه سرقت و مواد مخدر بود، افزود: این متهم انگیزه خود را تهیه و مصرف مواد مخدر اعلام کرده است.