۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

سارق حرفه‌ای با لباس مأمور برق در گرمسار به دام افتاد

گرمسار-فرمانده انتظامی گرمسار با بیان اینکه مأموران پلیس هنگام گشت‌زنی، مردی را در لباس اداره برق در حال قطع سیم‌های برق دستگیر کردند، گفت: سارق با این پوشش رسمی شش فقره سرقت انجام داده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده صبح آدینه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی به دستگیری یک سارق در گرمسار اشاره داشت و در توضیحات بیان کرد: این در حالی رخ داد که ماموران پلیس آگاهی و تجسس کلانتری ۱۱ درحال گشت زنی سطح شهر بودند.

وی ادامه داد: ماموران متوجه وجود فرد مشکوک در شهر شدند و آن مشاهده فردی بود که قصد قطع کردن سیم های برق را داشت.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به اینکه فرد مذکور ملبس به لباس اداره برق بود، اضافه کرد: ماموران طی عملیات ضربتی او را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

آقا زاده با بیان اینکه سوابق این متهم مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار داشت: این متهم طی بازجویی فنی به انجام شش فقره سرقت اقرار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سارق در کارنامه خود دارای سابقه سرقت و مواد مخدر بود، افزود: این متهم انگیزه خود را تهیه و مصرف مواد مخدر اعلام کرده است.

