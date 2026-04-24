هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۰ صبح جمعه چهارم اردیبهشت با میانگین ۵۷ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای فیض، ۲۵ آبان با عدد ۴۸، پارک زمزم ۳۸، بزرگراه خرازی ۳۷، دانشگاه صنعتی ۳۰ و خیابان میرزا طاهر ۴۵ AQI وضعیت پاک را نشان میدهد.
شاخص هوا در ایستگاه هزار جریب با عدد ۵۵، ولدان ۵۲، کردآباد ۹۲، رودکی ۷۱، رهنان ۵۶، زینبیه ۵۴، سپاهانشهر ۸۲، فرشادی ۵۱، فیض ۶۵ و کاوه ۸۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص هوای خمینیشهر با عدد ۶۴، زرینشهر ۶۱، شاهین شهر ۵۵، قهجاورستان ۶۸ و کاشان ۷۲ AQI در شرایط قابل قبول و مبارکه با میانگین ۴۲ AQI پاک است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
