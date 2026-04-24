ملی پوشان کاراته در آزمون انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه پروسه تعریف شده برای انتخاب ترکیب اصلی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا، مرحله سوم رقابت های انتخابی دوشنبه هفتم ازدیبهشت ماه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار خواهد شد.

پس از پایان این رقابت ها و مشخص شدن تکلیف نهایی در چند وزن، دور جدید تمرینات تیم ملی آغاز خواهد شد. مسئولان فدراسیون در تلاش هستند تا اردوی آمادگی تیم ملی را در یکی از شهرهای شمالی کشور برگزار کنند.

ابوالفضل تمدن، بهنام دهقان زاده، سید امیر حسینی، علی مسکین، هادی کیانی، امیررصا برزویی، مرتضی نعمتی، مهدی شهگل، بهمن عسگری، علی رحیمی، علی اصغر آسیابری، سامان عدالتی، اسماعیل معتمدی، مهدی خدابخشی، مهدی گنج زاده، محمود نعمتی، مهدی عاشوری و صالح اباذری کاراته کاهای حاضر در این اردو هستند