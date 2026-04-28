سرمربیان تیم ملی رده های پایه کاراته معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، فرخناز ارباب به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان و فائزه ترکمان بعنوان سرمربی تیم ملی زیر ۲۱ سال دختران معرفی شدند.

در بخش پسران هم، میثم یاراحمدی بعنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان، مهدی جعفری بعنوان سرمربی تیم ملی جوانان و امیر مهدی زاده بعنوان سرمربی تیم ملی زیر ۲۱ سال معرفی شدند.

سرمربیان تیم های ملی فوق امروز با حضور در فدراسیون کاراته با سعید نصرالهی، نایب رئیس فدراسیون دیدار و در خصوص شرح وظایف و برنامه های تیم ملی گفت و گو کردند.

در این دیدار مهدی جعفری، مشاور فدراسیون و فرزاد عباس زاده، دبیر سازمان تیم های ملی نیز حضور داشتند.