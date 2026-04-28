۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

آغاز فعالیت باشگاه استقلال در رشته کاراته

با برگزاری رقابت های انتخابی باشگاه استقلال فعالیت خود را به صورت رسمی در رشته کاراته آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال که فعالیت‌های خود در ورزش را از فوتبال گسترش داده و به رشته های رزمی نیز ورود کرده به صورت رسمی کار خود را در کاراته نیز آغاز کرد.

مسئولیت رشته کاراته در این باشگاه با مهدی عموزاده اولین طلایی کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان و سرمربی پیشین تیم ملی رده های سنی پایه است.

پایگاه قهرمانی کاراته استقلال با محوریت شهر قم به عنوان یکی از شهرهای با پتانسیل بالا برنامه‌های آموزشی و قهرمانی را در رده‌های سنی پایه آغاز کرد. در گام نخست مسابقات انتخابی در ۱۶ وزن و با حضور ۱۸۳ کاراته کا از شهرهای مختلف به میزبانی خانه کاراته قم برگزار شد.

در پایان این مسابقات که در حضور علی تاجرنیا سرپرست مدیر عاملی استقلال برگزار شد ۳۲ نفر موفق به کسب جواز حضور در اردوهای آماده سازی را دریافت کردند.

باشگاه استقلال با هدف پشتوانه سازی در لیگ های رده سنی پایه کاراته حضور خواهد داشت و در ادامه وارد سوپر لیگ خواهد شد.

