به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، شرکتهای هواپیمایی بریتانیا در حال رایزنی گسترده با دولت این کشور هستند تا بخشی از قوانین زیستمحیطی، محدودیتهای آلودگی صوتی و مقررات مربوط به حقوق مسافران و مالیات پرواز مورد بازنگری قرار گیرد.
ایرلاینها افزایش هزینههای عملیاتی و نگرانی از احتمال کمبود سوخت جت در پی تحولات خاورمیانه را دلیل اصلی این درخواستها عنوان کردهاند. بر اساس سندی که ابتدا آیتیوی نیوز منتشر کرده، این شرکتها در فهرستی از مطالبات خود خواستار تعلیق طرح تجارت انتشار گازهای گلخانهای و کاهش محدودیتهای پروازهای شبانه شدهاند.
این سند توسط نهاد صنفی خطوط هوایی انگلیس و به نمایندگی از شرکتهایی از جمله بریتیش ایرویز، ایزیجت، رایانایر، ویرجین، تییوآی و جتتو تهیه و به وزرا و نهادهای تنظیمگر ارائه شده است.
از دیگر پیشنهادهای مطرحشده، تغییر در مقررات جبران خسارت مسافران است؛ بهگونهای که اختلالهای ناشی از کمبود سوخت به عنوان «شرایط فوقالعاده» تلقی شود و در صورت تأخیر یا لغو پرواز، مسافران تنها مستحق بازپرداخت هزینه بلیت باشند و غرامت اضافی دریافت نکنند.
ایرلاینها همچنین هشدار دادهاند در صورت تداوم یا تشدید اختلال در تأمین سوخت جت، ناچار به کاهش تعداد پروازها و افزایش قیمت بلیت خواهند شد. در این چارچوب، حذف مالیات مسافران هوایی و اصلاح قوانین «استفاده کن یا از دست بده» برای اسلاتهای فرودگاهی نیز بار دیگر مطرح شده است.
در حالی که دولت بریتانیا و صنعت هوانوردی اعلام کردهاند کمبود سوختی وجود ندارد و مسافران میتوانند با اطمینان سفر خود را برنامهریزی کنند، برخی تحلیلگران نسبت به پایداری عرضه در صورت ادامه محدودیتها در تنگه هرمز ابراز تردید کردهاند.
هفته گذشته رئیس آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد اگر عرضه نفت خاورمیانه به سطح عادی بازنگردد، احتمال لغو پروازها افزایش خواهد یافت و اروپا تنها حدود شش هفته ذخیره سوخت جت در اختیار دارد.
در میان سایر درخواستها، حذف برخی استانداردهای اروپایی و اجازه واردات سوخت جت آمریکایی (Jet A) نیز مطرح شده است. همچنین پیشنهاد شده برخی پالایشگاههای بریتانیا تولید سوخت جت را در اولویت قرار دهند.
یکی از بحثبرانگیزترین پیشنهادها نیز تسهیل موقت محدودیتهای پرواز شبانه در صورت بروز اختلال گسترده عنوان شده است؛ موضوعی که میتواند برای ساکنان مناطق اطراف فرودگاهها پیامدهایی به همراه داشته باشد.
نظر شما