قیمت جهانی نفت امروز ۳ اردیبهشت؛ هر بشکه برنت ۱۰۳ دلار و ۲۸ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت آتی نفت برنت که روز چهارشنبه برای اولین بار در بیش از دو هفته گذشته، به بالای ۱۰۰ دلار صعود کرد، در معاملات روز جاری یک دلار و ۳۷ سنت معادل ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۰۳ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید. قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز یک دلار و ۵۲ سنت معادل ۱.۶ درصد افزایش یافت و به ۹۴ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص نفتی روز چهارشنبه پس از انتشار آماری که کاهش بیش از حد انتظار ذخایر بنزین و فرآورده‌های نفتی آمریکا را نشان داد و همچنان انتظار برای مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا، بیش از ۳ دلار افزایش یافتند.

تحلیلگران شرکت مالی «آی ان جی» در یادداشتی نوشتند: «بازار نفت با وجود نشانه‌های اندک پیشرفت در یافتن راه‌حلی در خلیج فارس، انتظارات را تغییر می‌دهد.»

اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر نفت خام آمریکا افزایش یافته در حالی که ذخایر بنزین و فرآورده‌های تقطیری کاهش یافته است. ذخایر نفت خام ۱.۹ میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که در نظرسنجی رویترز کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای پیش‌بینی شده بود.

بر اساس گزارش رویترز، ذخایر بنزین آمریکا ۴.۶ میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که تحلیلگران انتظار کاهش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای را داشتند. ذخایر فرآورده‌های تقطیری ۳.۴ میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی کاهش ۲.۵ میلیون بشکه‌ای شده بود.