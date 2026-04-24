به گزارش خبرگزای مهر به نقل از یورونیوز، دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، طی اظهاراتی هشدار داد که حتی در صورت حلوفصل جنگ خاورمیانه، قیمتهای انرژی در اروپا تا سالها به سطح پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
وی در حاشیه نشست رسمی بسته انرژی اتحادیه اروپا که مجموعهای از اقدامات برای کاهش فشار مالی ناشی از جنگ ایران بود، در گفتوگو با یورونیوز گفت: ما وسط یک بحران بسیار بد قرار داریم.
به گفته یورگنسن، اروپا ماهها و حتی سالهای بسیار دشواری را در پیش رو دارد.
وی توضیح داد که حتی در صورت برقراری صلح، بازسازی زیرساختهای گاز در مناطقی مانند قطر ممکن است سالها زمان ببرد و در نتیجه قیمتها دیگر به سطح قبل از بحران باز نخواهند گشت.
بر اساس دادههای کمیسیون اروپا، دو ماه ناآرامی در خاورمیانه تاکنون حدود 24 میلیارد یورو (معادل حدود 5 میلیون یورو در روز) هزینه اضافی انرژی برای اروپا ایجاد کرده است.
برای کاهش این فشار، کمیسیون اروپا مجموعهای از طرحها را معرفی کرده که هدف آن حمایت از شهروندان، کسبوکارها و بخشهای آسیبپذیر است.
این نهاد از دولتهای عضو خواسته است ابزارهایی مانند کوپن انرژی، حمایت از درآمدها و تعرفههای اجتماعی را برای کمک به اقشار آسیبپذیر به کار بگیرند.
در این بسته پیشنهادی، اقداماتی مانند الزام به دورکاری یکروزه یا مالیات بر درآمدهای بادآورده شرکتها لحاظ نشده است، اگرچه امکان اجرای آن در سطح ملی توسط کشورهای عضو رد نشده است.
یورگنسن همچنین گفت: مالیات بر درآمدهای بادآورده قطعاً چیزی است که کشورهای عضو میتوانند در سطح ملی آن را معرفی کنند و اگر این انتخاب را داشته باشند، ما نیز با بهرهگیری از برخی تجربیات، چه خوب و چه بد، از سال 2022، به تسهیل و مشاوره در این زمینه کمک خواهیم کرد.
