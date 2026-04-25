به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه طی سخنرانی در مراسمی که توسط دانشگاه آکسفورد با عنوان «چشمانداز ترکیه برای سیاست خارجی» برگزار شد، اظهار داشت: اقدامات رژیم اسرائیل که درگیریها را تشدید میکند، کل منطقه را هدف قرار میدهد.
فیدان در این سخنرانی که در جریان سفر رسمی وی به بریتانیا ایراد شد، خاطرنشان کرد که عدم قطعیت و بحرانهای پی در پی سالهای اخیر به تدریج تنشهای جهانی را عمیقتر کرده و نظام بینالمللی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
وی افزود: «منطقه ما بیشترین آسیب را از این موضوع دیده است. جنگ علیه ایران، چشمانداز ما را عمیقاً متزلزل کرده و ضربه شدید به رفاه، امنیت و ثبات جهانی وارد کرده است.»
فیدان با اشاره به اینکه درسهای تاریخی از این جنگ میتوان آموخت، گفت: «اولین و مهمترین این درسها این است که تلاشهای رژیم اسرائیل برای بیثبات کردن منطقه از مرزهای محلی فراتر رفته و اکنون به تهدیدی مستقیم برای امنیت جهانی تبدیل شده است.»
وی افزود: «سوال امروز این نیست که آیا نظم جهانی قدیمی منسوخ شده است یا خیر؛ این سوال قبلاً پاسخ داده شده است. سوال واقعی این است: چه کسی در شکلدهی به آنچه در آینده رخ خواهد داد، و تحت چه شرایطی، نقش خواهد داشت؟»
فیدان همچنین از اظهارات اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در مورد ترکیه ابراز تاسف کرد.
پیش از این، فون در لاین گفته بود : ما باید در تکمیل قاره اروپا موفق شویم تا تحت نفوذ روسیه، ترکیه یا چین قرار نگیرد. ما باید گستردهتر و ژئوپلیتیکیتر فکر کنیم.
وزیر خارجه ترکیه گفت: اظهارات فون در لاین مایه تاسف بود. تماسهای لازم انجام شده است. من معتقدم که ما به این موضوع رسیدگی و آن را اصلاح کردهایم.
شایان ذکر است که کمیسیون اروپا پس از این اظهارات، تصریح کرد که ترکیه متحد مهمی در ناتو و یک کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است و تأکید کرد که ترکیه بدون تردید شریک مهمی در منطقه، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی است.
فیدان با اشاره به اینکه هیچ بحرانی محدود به منطقه خود نیست، گفت: هر درگیری که به تعویق بیفتد یا نادیده گرفته شود، باید به عنوان منبع بیثباتی و یک بمب ساعتی در حال کار که صلح منطقهای را تهدید میکند، در نظر گرفته شود. بنابراین، ما مجبوریم راهحلهای پایدار برای مسائل مزمنی که منطقه ما را در آستانه درگیری نگه میدارد، پیدا کنیم.
وی تأکید کرد که تعهد ترکیه به میانجیگری در بحرانها بر پایههای محکم و نهادی استوار است.
وی افزود: رویکرد ما به میانجیگری بر این اصل استوار است که ما نتایج را تحمیل نمیکنیم، بلکه تلاش میکنیم شرایطی را ایجاد کنیم که طرفین بتوانند به نتایج خود برسند.
در همین راستا، فیدان توضیح داد که «آیندهای که ما تصور میکنیم، آیندهای است که در آن نگرانیهای امنیتی بر اساس احترام متقابل مورد توجه قرار میگیرد، جایی که رفاه و وابستگی متقابل غالب است و جایی که همکاری به زبان مشترک تبدیل میشود.»
وی خاطرنشان کرد که خاورمیانه مدتهاست با ذهنیت «تسلیم یا رضا» روبرو بوده است که باعث مشکلات متعددی شده و افزود که «ترکیه طرفدار تمرکز بر همکاری است».
فیدان با بیان اینکه بحرانهای اخیر سطح همبستگی بین کشورهای منطقه را به سطوح بیسابقه رسانده است، بر اهمیت یافتن راهحلهایی برای مشکلات منطقهای توسط خود کشورهای منطقه تأکید کرد.
