انگیزه مرد تبر به دست از حمله به هواپیمای نظامی آمریکا در ایرلند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مردی حدود ۴۰ ساله امروز شنبه با عبور از حصار اطراف محوطه هوایی فرودگاه «شنن» (Shannon) در ایرلند موفق شد خود را روی بال یک فروند هواپیمای سی-۱۳۰ هرکولس متعلق به نیروی هوایی آمریکا رسانده و ضرباتی را با استفاده از یک تبر به آن وارد کند.

بر اساس اعلام رسانه ها، هدف وی از این اقدام، اعتراض به سیاست های جنگ طلبانه آمریکا در جهان بود.

در پی وقوع این اتفاق، فرودگاه به مدت ۲۵ دقیقه بسته شد.

این مرد توسط پلیس ایرلند و یگان پشتیبانی مسلح بازداشت شد.