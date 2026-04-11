۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

انگیزه مرد تبر به دست از حمله به هواپیمای نظامی آمریکا در ایرلند+ فیلم

مردی حدود ۴۰ ساله در اعتراض به سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن، ضرباتی را با یک تبر به هواپیمای سی-۱۳۰ هرکولس متعلق به نیروی هوایی آمریکا در ایرلند وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مردی حدود ۴۰ ساله امروز شنبه با عبور از حصار اطراف محوطه هوایی فرودگاه «شنن» (Shannon) در ایرلند موفق شد خود را روی بال یک فروند هواپیمای سی-۱۳۰ هرکولس متعلق به نیروی هوایی آمریکا رسانده و ضرباتی را با استفاده از یک تبر به آن وارد کند.

بر اساس اعلام رسانه ها، هدف وی از این اقدام، اعتراض به سیاست های جنگ طلبانه آمریکا در جهان بود.

در پی وقوع این اتفاق، فرودگاه به مدت ۲۵ دقیقه بسته شد.

این مرد توسط پلیس ایرلند و یگان پشتیبانی مسلح بازداشت شد.

    • ایرانی IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      خوب کاری کرد.بایداتشش میزد.خسته شده ازگرونی بنزین .ازجنگهای ناعادلانه آمریکا علیه ایران و کشورهای آسیای غربی.ببین آمریکا چه کرده با زندگی مردم خودش ومردم جهان.ببین ترامپ چه کرده با زندگی مردم.فقط به خاطر اسراییل.به خاطر اینکه نتانیاهو بیشترادم بکشه وجنایت کنه وزمینهای بیشتری رااشغال کنه.
    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      باید تنگه احد ( هرمز ) را در اختیار خود داشته باشیم و به هر قیمت ازآن دفاع کنیم . این کلید پیروزی و ممر درآمد مستمر ایران است .

