۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

شبکه آمریکایی: تناقض در اظهارات ترامپ عمدی است 

یک شبکه آمریکایی بروز تناقض های مکرر در اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را عمدی خواند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی ام‌اس‌ ناو به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که اظهارات به ظاهر متناقض ترامپ عمدی است.

این مقام ارشد دولت آمریکا خاطرنشان کرد که تناقض آشکار در اظهارات ترامپ پیامی قدرتمند برای لزوم دستیابی به توافق است.

این شبکه خبری به نقل از مقامات کاخ سفید افزود که آنها از حجم تماس‌های ترامپ با خبرنگاران و دشواری پیگیری و دفاع از آنها ناامید شده‌اند.

ام‌اس‌ ناو به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد که تنها ترامپ است که تعیین می‌کند جنگ چه زمانی به پایان می‌رسد.

    نظرات

    • IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مذاکره بی معناست تنها راه ادامه جنگ و شکست امریکا

