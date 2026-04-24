به گزارش خبرنگار مهر، کمربندی الغدیر در اسلامشهر، بهمدت سه شبانهروز و به دلیل ادامه عملیات ساخت دو دوربرگردان غیرهمسطح، بهطور کامل مسدود خواهد شد.
شهرداری اسلامشهر اعلام کرده است که این مسیر از بامداد ۵ اردیبهشت تا پایان شب ۸ اردیبهشت بسته است و نصب عرشههای فلزیِ پلها در این بازه زمانی انجام میشود.
به گفته این نهاد، اجرای این مرحله از پروژه که پیشتر قرار بود دو ماه قبل انجام شود، به دلیل «بروز جنگ» به تعویق افتاده و اکنون با کسب مجوزهای لازم در دست انجام است.
در بیانیهای که شهرداری اسلامشهر منتشر کرده، دلیل این تأخیر بهروشنی شرح داده نشده، اما به «جنگ» بهعنوان عامل تعویق اشاره شده است.
این پروژه بخشی از برنامههای زیرساختی شهرداری برای اصلاح معابر و بهبود ترافیک شهری است و پایههای بتنی آن پیشتر نصب شده بود.
همچنین تأکید شده که این مسدودیت موقتی است و مدیریت شهری بابت دشواریهای پیشآمده عذرخواهی کرده است.
