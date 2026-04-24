به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و پنجمین شب از اجتماع بزرگ و حماسی مردمی با عنوان «نحن منتقمون»، شامگاه جمعه در کلانشهر کرمانشاه برگزار خواهد شد تا بار دیگر صحنه‌ای از انسجام، وحدت و شکوه حضور مردم ولایت‌مدار به نمایش گذاشته شود.

این مراسم پرشور که با ایام نورانی و پربرکت «دهه کرامت» تقارن یافته است، میزبان اقشار مختلف مردم، جوانان و عاشقان مکتب اهل بیت (ع) خواهد بود تا در فضایی معنوی گردهم آیند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ویژه‌برنامه محوری این اجتماع، اقامه و قرائت «نماز استغاثه به ساحت مقدس حضرت امام زمان (عج)» است که با حضور گسترده شهروندان و دلدادگان حریم ولایت برگزار می‌شود.

طبق اعلام صورت گرفته، زمان آغاز این مراسم معنوی و حماسی، شامگاه جمعه چهارم اردیبهشت‌ماه و رأس ساعت ۲۱ خواهد بود.

همچنین مکان در نظر گرفته شده برای برپایی این اجتماع بزرگ، در محدوده شهرک فرهنگیان فاز یک، از محل پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر تعیین شده است و مسیرهای یاد شده آماده میزبانی از حضور حماسی شهروندان کرمانشاهی هستند.

گفتنی است، محوریت و پیام اصلی این اجتماع، تأکید بر روحیه پایداری، مقاومت و وطن‌دوستی آحاد ملت است و شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم»، عهد و پیمان ناگسستنی خود را با آرمان‌های والای انقلاب و کشور تجدید خواهند کرد.