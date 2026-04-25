  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

پنجاه‌وششمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - پنجاه‌وششمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود و مردم در حمایت از انقلاب و نیروهای مسلح حضور می‌یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌وششمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در قالب برنامه‌های هفته هشتم، امشب در شهر کرمانشاه برگزار شد.

این اجتماع در پاسخ به فرمان رهبر معظم انقلاب و با هدف نمایش همبستگی مردمی با انقلاب اسلامی، کشور و نیروهای مسلح شکل گرفته و با حضور اقشار مختلف مردم همراه است.

در این مراسم، خادمان آستان قدس رضوی حضور یافته و پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (ع) در میان شرکت‌کنندگان به اهتزاز درآمده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مراسم امشب شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه از ساعت ۲۱ آغاز شده و در مسیر میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برگزار می‌شود.

مشارکت‌کنندگان در این اجتماع بر تداوم همراهی با آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در مسیر حمایت از ایران اسلامی تأکید کرده‌اند.

کد مطلب 6810967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها