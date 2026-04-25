به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌وششمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در قالب برنامه‌های هفته هشتم، امشب در شهر کرمانشاه برگزار شد.

این اجتماع در پاسخ به فرمان رهبر معظم انقلاب و با هدف نمایش همبستگی مردمی با انقلاب اسلامی، کشور و نیروهای مسلح شکل گرفته و با حضور اقشار مختلف مردم همراه است.

در این مراسم، خادمان آستان قدس رضوی حضور یافته و پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (ع) در میان شرکت‌کنندگان به اهتزاز درآمده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مراسم امشب شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه از ساعت ۲۱ آغاز شده و در مسیر میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برگزار می‌شود.

مشارکت‌کنندگان در این اجتماع بر تداوم همراهی با آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در مسیر حمایت از ایران اسلامی تأکید کرده‌اند.