برگزاری پنجاه و هفتمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و هفتمین شب از اجتماع بزرگ و حماسی مردمی با عنوان «نحن منتقمون» در شهر کرمانشاه، همزمان با ایام پرخیر و برکت دهه کرامت با شکوه هرچه تمام‌تر برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این مراسم معنوی و حماسی امشب (یکشنبه، ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵) راس ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و مسیر راهپیمایی و تجمع آحاد مردم از مقابل پارک آزادگان به سمت میدان فردوسی خواهد بود.

اجتماع امشب حال و هوای ویژه‌ای خواهد داشت و با حضور خادمین آستان قدس رضوی و پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (علیه‌السلام) عطرآگین می‌شود تا دلهای عاشقان به پنجره فولاد گره بخورد.

همچنین این راهپیمایی با شکوه، امشب به نام هشت تن از شهدای والامقام جنگ رمضان مزین شده است که ثواب این حضور به نیابت از رهبر شهیدمان، به پیشگاه مقدس آقا علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) هدیه خواهد شد.

در این مراسم یاد و خاطره شهدای گرانقدر؛ شهید «امیر آتش‌پیکر»، شهید «علیرضا آقاعلی»، شهید «پوریا کریمی»، شهید «میلاد محمدی»، شهید «محمد رستمی»، شهید «حسن بندری»، شهید «عرفان کمابی» و شهید «مهدی شعبانی» گرامی داشته می‌شود و از عموم مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور کرمانشاه برای حضور پرشور در این اجتماع حماسی دعوت به عمل آمده است.