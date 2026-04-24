۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

ورود کاروان خادمان حرم امام رضا (ع) به ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه

کرمانشاه- کاروان خادمان حرم مطهر رضوی با استقبال پرشور عاشقان اهل‌بیت (ع) و مسئولان کانون خدمات رضوی وارد ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه شد و فضای شهر را عطرآگین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه ایستگاه راه‌آهن کلانشهر کرمانشاه میزبان قدوم پرخیر و برکت خادمان حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) بود که در قالب کاروانی متبرک و پرشور وارد این دیار پهلوان‌پرور شدند.

هم‌زمان با ورود سفیران و خادمان بارگاه ملکوتی شمس‌الشموس (ع)، آیین باشکوه استقبال از این عزیزان با حضور جناب آقای رجبی، مدیریت کانون خدمات رضوی استان کرمانشاه، جمعی از خادمیاران رضوی و خیل عظیم عاشقان و شیفتگان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) برگزار شد. این مراسم در فضایی آکنده از شوق، معنویت و عشق خالصانه به امام هشتم (ع) تجلی یافت.

در این آیین معنوی و پرطراوت، ضمن قرائت و اجرای سرود ویژه استقبال، پرچم سبز و متبرک بارگاه رضوی بر دستان خادمان حرم مطهر به اهتزاز درآمد و فضای ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه را به عطر حریم امن رضوی معطر ساخت و دل‌های حاضران را روانه صحن و سرای امام رضا (ع) کرد.

حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم، زائران و مجاوران در کنار خادمان حرم مطهر، بار دیگر تابلویی بی‌بدیل از عشق، ارادت عمیق و دلدادگی خالصانه مردمان غیور کرمانشاه به ساحت مقدس امام مهربانی‌ها را به زیباترین شکل ممکن به نمایش گذاشت.

