کاشت ۶۰ اصله نهال بادام در زیویه به مناسبت روز زمین پاک

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز زمین پاک و با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین»، صبح جمعه برنامه کاشت نهال در پاسگاه محیطبانی زیویه از توابع شهرستان سقز برگزار شد.
در این مراسم، ۶۰ اصله نهال بادام با مشارکت مأموران یگان حفاظت محیط زیست، جمعی از اهالی روستای زیویه و دوستداران طبیعت در محوطه این پاسگاه غرس شد.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش پوشش گیاهی منطقه اجرا شد.
شرکتکنندگان در این آیین با تأکید بر اهمیت توسعه فضای سبز، نقش مشارکتهای مردمی را در صیانت از منابع طبیعی و بهبود وضعیت زیستمحیطی منطقه مهم ارزیابی کردند.
گفتنی است، روز زمین پاک همهساله با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به چالشهای زیستمحیطی و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال طبیعت گرامی داشته میشود.
