به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در بازدید از ۲ فضای آموزشی در حال ساخت در شهر خورموج اظهار کرد: با وجود تأمین اعتبار و تخصیص آن، روند اجرای این پروژهها کند است که در این شرایط اقتصادی چنین روندی قابل قبول نیست.
وی افزود: انتظار میرود دستگاههای اجرایی و پیمانکاران مربوطه با تلاش مضاعف، روند اجرای پروژهها را تسریع کنند تا این طرحها در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
فرماندار دشتی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی در شهرستان بیان کرد: امسال بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال به پروژههای آموزشی شهرستان اختصاص یافته که نشاندهنده توجه ویژه دولت به تقویت فضاهای آموزشی است.
مقاتلی با تأکید بر اهتمام دولت وفاق ملی به اجرای طرحهای آموزشی تصریح کرد: پروژههای آموزشی در سطح شهرستان با جدیت دنبال و پیگیری میشود و تلاش بر این است که با رفع موانع موجود، زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرحها فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی نقش مهمی در بهبود فرآیند تعلیم و تربیت دارد و تسریع در اجرای این پروژهها مطالبه جدی مردم و مسئولان شهرستان است.
