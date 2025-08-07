به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات این سازمان در زمینه جذب و توزیع عادلانه اعتبارات استانی، بر ضرورت توجه ویژه به پروژه‌های آموزشی و عمرانی شهرستان دشتی تأکید کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: یکی از شعارهای اصلی این دولت، تقویت زیرساخت‌های آموزشی در مناطق مختلف کشور است، در همین راستا، ما نیز اعتبارات لازم را برای اجرای چند پروژه آموزشی در شهرستان دشتی پیش‌بینی کرده‌ایم که انتظار داریم در روند تخصیص اعتبارات، این موضوع در اولویت قرار گیرد.

فرماندار دشتی افزود: تزریق به‌موقع منابع مالی به پروژه‌های عمرانی شهرستان، نقش مهمی در تسریع روند اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های مهم خواهد داشت، از این رو، انتظار داریم اعتبارات استانی لازم به صورت هدفمند و متناسب با نیازهای شهرستان تخصیص یابد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: نگاه متوازن به توسعه شهرستان‌ها، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های آموزشی و عمرانی، ضامن رشد متوازن و عدالت‌محور در سطح استان خواهد بود.

وی همچنین با تقدیر از نگاه ارزشمند استاندار و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تخصیص متوازن و عادلانه اعتبارات استانی، این نگاه را باعث ارتقای زمینه‌های توسعه متوازن استان ارزیابی کرد.