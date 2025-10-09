به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در بازدید از طرحهای آموزشی و راهداری در سطح شهرستان که با حضور استاندار بوشهر و معاونان وی برگزار شد، با قدردانی از حضور میدانی استاندار بوشهر گفت: حضور مسئول ارشد استان در شهرستانها و نظارت مستقیم بر روند اجرای پروژهها، اقدامی امیدبخش برای مردم و مدیران است و نشان از دغدغه جدی دولت در تکمیل پروژههای عمرانی دارد.
وی با اشاره به روند مطلوب اجرای طرحها افزود: در حال حاضر با عنایت دولت و حمایتهای استاندار بوشهر، پروژههای شهرستان دشتی در مسیر مناسبی قرار دارند و انتظار میرود تا پایان سال، بخش قابل توجهی از این طرحها تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
مقاتلی ادامه داد: دو فضای آموزشی مهم در شهرستان در حال احداث است که یکی در منطقهای محروم و دیگری در منطقهای با تراکم جمعیت بالا قرار دارد و تکمیل آنها از ضرورتهای جدی به شمار میرود.
فرماندار دشتی همچنین با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای پروژههای راهسازی گفت: انتظار میرود این پروژهها تا دهه فجر تکمیل و تحویل مردم شریف شهرستان دشتی شود.
