به گزارش خبرنگار مهر، در پی گذشت بیش از چهل روز از آغاز درگیری‌های اخیر و ورود کشور به مرحله آتش‌بس، بررسی وضعیت تولید و صنعت نشان می‌دهد که با وجود فشارهای ناشی از شرایط جنگی، بخش‌های کلیدی اقتصاد همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند و اختلال گسترده‌ای در تأمین نیازهای اساسی صنایع به وجود نیامده است. این روند، حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی میان نهادهای مسئول در حوزه تولید، تأمین و تنظیم بازار بوده است.

در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت اقتصادی کشور، نقش محوری در حفظ ثبات تولید ایفا کرده است. سید عباس حسینی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه، با اشاره به شرایط خاص کشور در طول این دوره، از آمادگی کامل برای تأمین نیاز صنایع خبر داده و تأکید کرده است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای جلوگیری از وقفه در تولید از پیش انجام شده بود.

تأمین مواد اولیه صنایع فولادی و پتروشیمی

به گفته حسینی، «با اتخاذ تدبیرهای لازم در تأمین مواد اولیه صنایع فولادی و پتروشیمی و عرضه آن در بورس کالا، استمرار تولید و تثبیت بازار تضمین می‌شود.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که صنایع فولاد و پتروشیمی به‌عنوان دو بخش راهبردی اقتصاد، نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و نیز صادرات دارند و هرگونه اختلال در آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول دوره جنگ، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی بوده است. محدودیت‌های ناشی از شرایط لجستیکی، نوسانات بازار و افزایش ریسک‌های تجاری، همگی می‌توانستند زنجیره تأمین را با چالش مواجه کنند. با این حال، به‌گفته مسئولان، با پیش‌بینی‌های انجام‌شده، ذخایر کافی از مواد اولیه کلیدی از جمله ورق فولادی تأمین و در دسترس تولیدکنندگان قرار گرفته است.

حسینی در این خصوص اعلام کرده است که «مواد اولیه لازم از جمله ورق فولادی برای مدت کافی، هم از طریق بورس کالا و هم از راه‌های دیگر تأمین شده‌اند.» این موضوع نشان‌دهنده استفاده از ترکیبی از ابزارهای بازارمحور و سازوکارهای مدیریتی برای کنترل شرایط بوده است.

در حوزه پتروشیمی نیز شرایط مشابهی حاکم بوده است. این صنعت که تأمین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود، در طول این مدت با برنامه‌ریزی دقیق توانسته است تولید خود را حفظ کند. به گفته مدیرکل حوزه وزارتی صنعت، معدن و تجارت، «پیش‌بینی‌های لازم برای ماه‌های آینده انجام شده و محصولات با قیمت مناسب در بورس عرضه شده‌اند.» این اقدام علاوه بر کمک به ثبات بازار، از ایجاد شوک‌های قیمتی نیز جلوگیری کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برخلاف برخی تجربه‌های گذشته در سایر کشورها که جنگ یا بحران‌های مشابه منجر به توقف گسترده فعالیت‌های صنعتی شده، در این مورد تلاش شده است تا چرخه تولید حتی‌الامکان فعال باقی بماند. این رویکرد نه‌تنها به حفظ اشتغال کمک کرده، بلکه از تشدید فشارهای تورمی نیز جلوگیری کرده؛ حسینی در این‌باره تأکید کرده است که «قرارگاه پشتیبانی وزارت صمت، نقش راهبردی در تثبیت اوضاع در روزهای دشوار ایفا کرده است.»

با این حال، نمی‌توان از چالش‌های موجود نیز چشم‌پوشی کرد. افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت اینترنت، محدودیت در واردات برخی تجهیزات و مواد اولیه خاص و همچنین کاهش نسبی تقاضا در برخی بخش‌ها، از جمله مشکلاتی بوده که صنایع با آن مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، حمایت‌های هدفمند دولت و تسهیل دسترسی به منابع مالی، می‌تواند نقش مهمی در عبور از این دوره ایفا کند.

جلوگیری از بروز بحران

در فضای پس از آتش‌بس، اکنون یکی از اولویت‌های اصلی، بازگشت کامل ثبات به بازارها و برنامه‌ریزی دقیق برای جبران خسارات است. هرچند به گفته مسئولان، زیرساخت‌های اصلی تولید آسیب جدی ندیده‌اند، اما بازسازی برخی زنجیره‌های تأمین همچون بخش فولاد و پتروشیمی و بهبود شرایط کسب‌وکار نیازمند اقدامات تکمیلی خواهد بود.

همچنین، تداوم عرضه مواد اولیه در بورس کالا با قیمت‌های متعادل، می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در کنترل بازار عمل کند. تجربه این دوره نشان داده است که شفافیت در عرضه و کشف قیمت، نقش مهمی در جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و نوسانات شدید قیمتی دارد.

در مجموع، ارزیابی وضعیت تولید و صنعت کشور در طول چهل روز گذشته نشان می‌دهد که با وجود فشارهای قابل‌توجه، ساختارهای مدیریتی و اجرایی توانسته‌اند تا حد زیادی از بروز بحران در این حوزه جلوگیری کنند. تداوم این روند در دوره پس از آتش‌بس، نیازمند حفظ هماهنگی میان نهادهای مسئول، تقویت سیاست‌های حمایتی و بهره‌گیری از تجربیات به‌دست‌آمده در این دوره است.