به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در سخنانی با اشاره به مناسبت دوم اردیبهشت ماه و سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان امام راحل، اظهار داشت: سپاه پاسداران نهادی برخواسته از ایمان، جهاد و اخلاص است و همواره در خط مقدم دفاع ایران و انقلاب اسلامی است.

سپاه پاسداران ابهت آمریکا را هم شکست

وی عنوان کرد: سپاه پاسداران در زمان صلح، با سازندگی و ارائه خدمات و در زمان جنگ هم در کنار نیروهای مسلح ابهت یک ابرقدرت هسته ای و رژیم اشغالگر را شکستند.

نماینده ولی فقیه در لرستان در ادامه با تقدیر از همه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در لرستان و همه نیروهای مسلح و بسیجیان دلاور و شجاع، افزود: توفیقات روز افزون این نهاد مقدس را از خداوند متعال تحت توجهات حضرت امام عصر و پیروی از مقام معظم رهبری درخواست می کنم.

حجت الاسلام شاهرخی در ادامه با اشاره به فرمان هشت ماده ای امام شهید در رابطه با مبارزه با فساد، افزود: ایشان فرمودند که مبارزه با فساد جزء اصول اصیل نظام جمهوری اسلامی است.

باید منافذ فساد بسته شود

وی گفت: در نظام جمهوری اسلامی باید منافذ فساد بسته شود، امام شهید فرمودند که امروز کشور ما تشنه فعالیت های اقتصادی سالم است، ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن را مورد تاکید قرار دادند، چنین امری هم با صحت و سلامت ارتباطات و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی به دست می آید.

نماینده ولی فقیه در لرستان، بیان داشت: متصدیان امور مالی و اقتصادی باید از پاک دست ترین افراد باشند، رهبر شهید فرمودند اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر زیاده خواهان پر مدعا ترد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و آن کسی که دنبال شغل حلال است احساس ناامیدی و نامنی می کند و راه برای اقدامات نامشروع و غیر قانونی باز می شود.

حجت الاسلام شاهرخی، افزود: هر کسی به هر نحوی وظیفه دارد که نظارت کند تا اقتصاد سالم در کشور شکل بگیرد.

با وحدت دشمن متجاوز را پشیمان خواهیم کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رئیس جمهور کذاب آمریکا ادعا کرده در ایران تفرقه و اختلاف هست، روسای سه قوه پیام مشترکی صادر کردند که با وحدت دشمن متجاوز را پشیمان خواهیم کرد، «یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه» هم شعارشان بوده است، افزود: امروز در 900 پایگاه نماز جمعه یک صدا بلند است، و آن صدا هم «یک خدا، یک رهبر، یک ملت» است.

نماینده ولی فقیه در لرستان، بیان داشت: در این جنگ دشمن که همه اصول اخلاقی و قواعد بین المللی را زیر پا گذاشت با سد مستحکم ملت ایران، قوای مسلح، وحدت خدمت گذاران و محور مقاومت روبرو شد. در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و نظامی خار و ذلیل شد.

حجت الاسلام شاهرخی، گفت: تمام اقدامات دشمن با انسجام، مقاومت و سد مستحکم چهار گانه به گونه ای شده که امروز هم دوستان و هم دشمنان آمریکا را کشوری شکست خورده اعلام می کنند و می گویند در طول تاریخ این کشور آمریکا چنین شکستی نخورده است. این را کارشناسان این حوزه می گویند.

لزوم تداوم ضربات مهلک و سهمگین به آمریکا و رژیم صهیونیستی

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رئیس جمهور آمریکا میان دو راه گرفتار شده است، یا باید شرایط 10 گانه ایران را بپذیرد و اجرا کند که در آن صورت به عمر سیاسی خودش و حزبش و نظام سلطه آمریکا پایان داده است و در مقابل جنایت کاران صهیونیست و نژاد باید بایستد و یا باید طبق خواست آنها عمل کند و مقابل ما بایستد، گفت: احتمال همراهی او با یهودیان نژاد پرست و منحرف بیشتر است، ما باید آماده باشیم و بر تاب آوری اجتماعی خود بی افزاییم.

نماینده ولی فقیه در لرستان، تصریح کرد: اگر بخواهیم به آمریکا امتیاز بدهیم به سرنوشت سوریه دچار خواهیم شد، تاب آوری اجتماعی و امتیاز ندادن مذاکره کنندگان به رژیم متجاوز آمریکا و صهیونی با تداوم ضربات مهلک و سهمگین به دست می آید.

حجت الاسلام شاهرخی، تاکید کرد: اگر زیرساخت های کشور ما هدف قرار گیرد، ایران اسلامی زیرساخت های پنج کشور منطقه را نابود خواهد کرد و با تهاجم سنگین و تخریب کامل پایگاههای آمریکا نبردی همه جانبه در منطقه به وجود خواهد آورد که هر آمریکایی در دریا و خشکی باشد به آمریکا برنگردد. این تنها راه بازدارنده دفاعی در مقابل این رژیم سلطه گر است که در سابقه اش عمل به هیچ تعهد و پیمانی نیست.

دل ها مستحکم و قدم ها استوار باشد

وی ادامه داد: زیبا سخن گفت با اینها و به کار گیری کلمات و جملاتی که مورد پسند اهل سیاست باشد، بی فایده است، سخن گفتن باید مثل«سید مجید موسوی» باشد، سخن گفتن با این دو جنایت کار، سه کشور اروپایی و پنج کشور منطقه باید با قوت، قدرت و یادآوری عملکرد زشت و خسارت بار آنها در ایران و منطقه و اقدامات ضد بشری آنها باشد، این تنها راه پیروزی بر این دشمنان سفاک است، ما تحت ولایت و پیروی رهبر معظم انقلاب این مسیر را تا به زانو درآوردن و فلج کردن دشمنان دین و این ملت ادامه خواهیم داد و این پرچم با این آرم «لا اله الا الله» تا زنده باشیم همراه ما است.

نماینده ولی فقیه در لرستان، گفت: دلهای شما مستحکم و قدم ها استوار باشد، خداوند وعده نصرت داده است، ما با هم متحد و مسجم باشیم و از نیروهای مسلح پشتیبانی کنیم. با تحمل سختی ها و صبر، پیروزی نهایی از آن ملت رسول الله است.