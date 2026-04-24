به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین حجت قاسمخانی در خطبههای این هفته نمازجمعه با اشاره به بازگشت آمریکا به سیاستهای روباه پیر یعنی تفرقهافکنی اظهار کرد: رئیسجمهور نادان آمریکا، بعد از آنکه همه داشتههای سیاسی و نظامی و امنیتی و اجتماعی و رسانهای خود را در قمار جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران باخته است، چند روزی است به سیاست اربابان پیر خود، استعمارگران بریتانیای کبیر یعنی تفرقهافکنی روی آورده است.
امامجمعه خوی افزود: بیچاره مفلوک نمیداند که امت مبعوث شده خامنهای شهید، سالیانی است تحت تربیتهای رهبر شهید خود با موفقیت از چنین آزمونهایی فارغالتحصیل شده است.
وی تصریح کرد: ترامپ جنایتکار در توییتهای اخیرش آشکارا به تفرقهافکنی در صفوف یکپارچه «امت و امامت» و «میدان و خیابان و دیپلماسی» کشور دلبسته است و آرزوهای شیطانی خود را در قالب خبر توییت میکند.
حجتالاسلام و المسلمین قاسمخانی افزود: مردم و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی از نیمقرن پیش این حقیقت را با همه وجود خود درک کردهاند که راه حفظ کشور «پشتیبانی از ولایتفقیه» و رمز پیروزی و عزتمندی و سرافرازی، «تبعیت از ولایت فقیه» است.
وی گفت: ملت ایران برای توییتهای تفرقهافکنانه ارباب جزیره شیطانی اپستین پشیزی ارزش قائل نیست و با حضور میدانی خود و با پیروی ایمانی خود از فرامین ولیفقیه این خیالاندیشیهای شیطان اپستینی را هم نقشبرآب خواهد کرد.
امامجمعه خوی همچنین افزود: دیشب پیام واحد و تاریخی از سوی مسئولان ارشد سه قوه، فرماندهان جانبرکف سپاه و ارتش، و دیگر مسئولان ایران عزیز، نشان داد که دستوپا زدنهای این موجود خبیث آب در هاون کوبیدن است.
