سپاه: یک کشتی مظنون به همکاری با ارتش آمریکا توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بررسی و رصد اطلاعاتی نیروی دریایی سپاه در شش ماه گذشته، کشتی EPAMINODES ترددهای متعددی به بنادر امریکا داشته و بدلیل بی توجهی به اخطارها و تخلفات متعدد دریانوردی توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شد.

بررسی آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که کشتی EPAMINONDAS یک شناور کانتینری است که در مسیر بندر موندرا (هند) قرار داشته است.

این کشتی در حال حاضر با پرچم لیبریا تردد می‌کند. آخرین موقعیت مکانی آن مربوط به دو روز پیش و در نزدیکی جزیره لارک، شرق تنگه هرمز، ثبت شده است.

بر اساس اطلاعات ثبت شده، این کشتی در بازهٔ زمانی اکتبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶، سی‌وشش بار در یازده بندر مختلف آمریکا توقف کرده و حدود ۲۹۹ هزار تن کالا تخلیه کرده است.