  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۱

سپاه: یک کشتی مظنون به همکاری با ارتش آمریکا توقیف شد

سپاه: یک کشتی مظنون به همکاری با ارتش آمریکا توقیف شد

کشتی EPAMINODES مظنون به همکاری با ارتش تروریستی آمریکا، توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بررسی و رصد اطلاعاتی نیروی دریایی سپاه در شش ماه گذشته، کشتی EPAMINODES ترددهای متعددی به بنادر امریکا داشته و بدلیل بی توجهی به اخطارها و تخلفات متعدد دریانوردی توسط نیروی دریایی سپاه توقیف شد.

بررسی آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که کشتی EPAMINONDAS یک شناور کانتینری است که در مسیر بندر موندرا (هند) قرار داشته است.

این کشتی در حال حاضر با پرچم لیبریا تردد می‌کند. آخرین موقعیت مکانی آن مربوط به دو روز پیش و در نزدیکی جزیره لارک، شرق تنگه هرمز، ثبت شده است.

بر اساس اطلاعات ثبت شده، این کشتی در بازهٔ زمانی اکتبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶، سی‌وشش بار در یازده بندر مختلف آمریکا توقف کرده و حدود ۲۹۹ هزار تن کالا تخلیه کرده است.

کد مطلب 6810153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها