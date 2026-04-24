۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

وحدت مسئولان و همدلی مردم سد محکمی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایران

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همزمان با انتشار پیام مشترک وحدت مسئولان گفت: انسجام مسئولان و همدلی مردم در شرایط تنش با آمریکا و اسرائیل، برای حفظ اقتدار ملی حیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همزمان با انتشار پیام مشترک وحدت مسئولان گفت: در سایه تنش‌ها و احتمال تقابل مجدد میان ایران و آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونی، انسجام میان مسئولان و همدلی مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ اتحادی که می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای حفظ آرامش، اقتدار ملی و عبور از شرایط حساس کشور باشد.

فتاح با استقبال از انتشار پیام مشترک وحدت آفرین سران قوا، تأکید کرد: همانطور که در این پیام اشاره شده: «در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.»

گفتنی است رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در ادامه انتشار پیام‌های دروغین خود، مدعی شکاف و اختلاف میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران شده بود.

محدثه رمضانعلی

