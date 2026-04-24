امام جمعه رباط کریم:تمدید آتش بس از سوی ترامپ اعتراف به شکست آمریکابود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی،در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اقدام یک‌طرفه آمریکا در تمدید آتش‌بس، گفت: عقب‌نشینی تاکتیکی و تمدید یک‌طرفه آتش‌بس از سوی ترامپ، اعتراف صریح به شکست در برابر سد محکم نیروهای مسلح، هوشیاری دیپلماتیک و مهم‌تر از همه، شور و شعور انقلابی ملتی است که ۵۴ شب است در خیابان‌ها و میادین، میدان‌داری کرده و خواب را از چشمان دشمنان ربوده است.

وی افزود: تمدید یک‌طرفه آتش‌بس توسط ترامپ، دقیقاً با هدف سست کردن اراده ملت ایران و نیروهای مسلح و ضربه زدن در زمان غفلت طراحی شده است؛ این اقدام از سوی آمریکایی که شکست خورده، نه از سر خیرخواهی، بلکه به خاطر جلوگیری از فروپاشی مطلق است.

امام جمعه رباط کریم با اشاره به راهبردهای نظامی و دیپلماتیک ایران تصریح کرد: ترامپ خیال می‌کرد با محاصره دریایی و دزدی دریایی می‌تواند دیپلمات‌های ما را به باج‌خواهی و تسلیم وادار کند، اما وقتی با سد محکم مقاومت برخورد کرد و دید که ایران اسلامی نه تنها نمی‌ترسد، بلکه با هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی و توقیف نفتکش‌ها، ابتکار عمل را در دست دارد، فوراً عقب‌نشینی کرده و به صورت یک‌طرفه آتش‌بس را تمدید کرد.

ترابی تأکید کرد: تمدید یک‌طرفه آتش‌بس توسط آمریکا نه تنها نشانه قدرت نیست، بلکه گویای عجز، ناتوانی و استیصال اوست. مذاکره در سایه تهدید و محاصره، مذاکره نیست، باج‌خواهی است و ملت ایران اهل باج دادن نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری واقعه طبس در پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ گفت: شکست آمریکا در طبس، سرآغاز شکست‌های سریالی و پی‌درپی و افول قدرت آمریکا بود که هم‌اکنون نیز ادامه دارد. ماجرای اعجاز طبس در سال ۵۹ و اعجازآمیزتر از آن، شهرضا در سال ۱۴۰۵، نماد شکست‌ناپذیری ملت ایران است.

امام جمعه رباط کریم افزود: شکست مفتضحانه کارتر در جنوب اصفهان و تکرار آن با شکست خفت‌بار ترامپ، یک معجزه الهی و نشانه جاری بودن سنت‌های الهی است. همان خدای دهه شصت، امروز نیز پشتیبان ملتی است که در مسیر جهاد، مقاومت و ایستادگی گام برمی‌دارد.

وی در پایان با اشاره به هجرت امام رضا(ع) اظهار داشت: هجرت امام رضا(ع) نقطه عطفی در تاریخ تشیع و هویت ایرانی-اسلامی است؛ پیوند هویت ایرانی اسلامی با نام امام رضا(ع)، پیوندی ناگسستنی است.