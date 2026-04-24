به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه این شهر، ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، امام رضا (ع) و احمد بن موسی شاهچراغ (ع) با اشاره به متن پیام سران که بر عدم وجود جناحبندیهای تندرو و میانهرو در ایران تأکید داشت، گفت: این پیام که شب گذشته از سوی مسئولان نظام، سران قوا و فرماندهان سپاه و ارتش صادر شد، پاسخی قاطع و کوبنده به تمام توطئههای دشمنان داخلی و خارجی بود و دلهای ما را بیش از پیش گرم کرد.
امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه دشمن سالها با ترویج دوگانههای دروغین به دنبال ایجاد تفرقه میان مردم بود، تصریح کرد: طلسم تندرو و میانهرو که دشمن سالها بر آن طبل میکوبید با این پیام شکست.
حجتالاسلام حسینی تصریح کرد: امروز در ایران ما، همه زیر یک پرچم و آن هم پرچم ولایت فقیه و سربلندی جمهوری اسلامی ایران جمع شدهایم و هیچ جناحبندی سیاسی معنا ندارد؛ تنها دو خط انقلاب و غیر انقلاب وجود دارد.
وی این پیام وحدتآفرین را یک تو دهنی بزرگ و محکم به رئیسجمهور آمریکا توصیف کرد و افزود: ترامپ جنایتکار ادعا کرده بود بین مردم و مسئولین ایران اختلاف افتاده است، اما این پیام نشان داد که وحدت ایران غیرقابل نفوذ است.
حجتالاسلام حسینی همچنین این پیام را مایه ناامیدی کامل عناصر نفوذی، مزدوران داخلی و خط سازش دانست و تأکید کرد: امروز علیرغم وجود مشکلات و سوء مدیریتها، موقع اختلافافکنی نیست. خواسته ملت ایران نه سازش است، نه صلح و نه آتشبس؛ تنها خواسته ما انتقام از دشمن است.
انتقاد شدید از بیتوجهی به مطالبات مردم
امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد شدید از بیتوجهی برخی مسئولان به مشکلات مردم، خطاب به آنان گفت: مردم ما ۵۴ شب در میدان حاضر شدند و حماسه خلق کردند. آیا حق این مردم این است که کمترین توجهی به بخش اسفرورین نشود؟
وی با اشاره به مشکلات صنف نانوایان و پیگیریهای مکرر خود در سمت خادم مردم، از فرماندار شهرستان خواست تا در جمع مردم حاضر شود و پاسخگو باشد: آقای فرماندار، بیایید در جمع مردم، حرف آنان را بشنوید. اگر راهی برای حل مشکل دارند، اقدام کنند و اگر ندارند، مردم را توجیه کنند. مردم خواستههای زیادی ندارند؛ چرا به درد آنان رسیدگی نمیکنید؟
حجتالاسلام حسینی با اشاره به اینکه امنیت امروز کشور به برکت حضور مردم در صحنه است، اظهار داشت: خود مسئولین نظام و نیروهای مسلح فرمودند که ۸۰ درصد توطئههای دشمن را حضور شما مردم در خیابان خنثی کرد. حال سوال ما این است که آیا باید اینگونه جواب این مردم را داد؟ چقدر باید یک مسئول بیکفایت باشد که نتواند دمدستیترین نیاز مردم مثل نان را رفع کند؟
وی با تأکید بر اینکه این انتقادات منافاتی با وحدت ملی ندارد، از مردم ولایتمدار اسفرورین خواست تا حساب اعتراض به کمکاری برخی مسئولان را از حضور در صحنههای انقلابی جدا کنند.
امام جمعه اسفرورین در پایان با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و احتمال افزایش مصرف انرژی، از مردم خواست تا با صرفهجویی در مصرف برق، گاز و آب، به پایداری زیرساختهای کشور کمک کنند و افزود: امیدواریم به زودی قله پیروزی را با نابودی آمریکا و اسرائیل فتح کنیم.
