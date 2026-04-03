امام جمعه رباط کریم: جنگ رمضان به صحنه تحقیر آمریکا تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی، امام جمعه شهرستان رباط کریم، در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: در مدت ۳۴ روز جنگ تحمیلی، ایران اسلامی در این جنگ دست برتر را داشته و تا اینجا پیروز میدان است و متجاوزان آمریکایی و صهیونیست شکست سنگینی خورده اند که جهان به شکست آنها اذعان و اعتراف دارد.

وی افزود: خون پاک و مطهر زعیم شهید امت اسلامی چنان جوش و خروشی را در ایران و دنیای اسلام ایجاد کرده که شکست متجاوزان و اخراج مفتضحانه آنها از منطقه، کمترین نتیجه این رستاخیز عظیم است.

امام جمعه رباط کریم تصریح کرد: امروز به برکت حضور حماسی و دشمن شکن مردم و اقتدار میدانی نیروهای مسلح، دشمن شکست خورده و به چنان حضیض ذلتی گرفتار شده که جز گفتار درمانی دروغین راهی برایش باقی نمانده است.

ترابی با اشاره به تحولات میدانی خاطرنشان کرد: جنگ رمضان به صحنه تحقیر آمریکا به دست ملت شجاع ایران تبدیل شده است. انهدام هواپیمای آواکس و ۷ سوخت رسان آمریکا، ضربه ای محکم و کاری به ستون فقرات عملیات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

وی ادامه داد: اتحاد مقدس مردم و حضور حماسی آنها در خیابان ها و میادین در دفاع از اسلام، قرآن، نظام و کشور، نقشه شوم دشمنان را خنثی کرد. یکی از نقاط قوت اصلی ما در این جنگ تحمیلی، همراهی مثال زدنی مردم از همه طیف ها و سلیقه ها با کشور و نظام است.

خطیب نماز جمعه رباط کریم در پایان تأکید کرد: حضور دشمن شکن مردم در خیابان ها، جلوی مرحله اصلی عملیات دشمن که ضربه از درون بود را گرفت.