به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی، در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته رباط کریم با اشاره به تحولات منطقه و جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی، بر لزوم تبعیت از ولایت فقیه تأکید کرد.

وی با تشبیه شرایط کنونی به «طوفانی سهمگین» که به دست ائتلاف غربی و صهیونیستی علیه ایران به راه افتاده است، گفت: کشتی انقلاب اسلامی در این طوفان‌ها دچار سردرگمی نمی‌شود، زیرا قطب‌نمایی مطمئن به نام ولایت فقیه آن را به ساحل امن و نجات هدایت می‌کند.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به نقش بی‌بدیل حضور مردمی در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: حضور گسترده و هوشمندانه مردم در صحنه، نه تنها از موشک و پهپاد مهم‌تر، بلکه مؤثرتر است و نمایش عینی کارآمدی نظریه ولایت فقیه در سخت‌ترین شرایط به شمار می‌رود.

ترابی با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهدای مقاومت، انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان را انتخابی الهی و هوشمندانه توصیف کرد و گفت: دشمنان گمان می‌کردند با شهادت رهبر جبهه مقاومت، انقلاب اسلامی دچار توقف می‌شود، اما انتخاب خلف صالح حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در شب‌های قدر، ناامیدی آنان را به یأس مبدل ساخت و این مصداق روشن آیه «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم» بود.

وی با بیان اینکه پیام این انتخاب الهی، تداوم راه امام راحل و شهدا با صلابت بیشتر است، افزود: ملت ایران تا آخرین نفر و آخرین قطره خون در برابر زورگویی دشمنان ایستادگی کرده و هرگز تن به ذلت و سازش نخواهد داد.

امام جمعه رباط‌کریم در ادامه به تشریح موفقیت‌های نیروهای مسلح کشور در ۱۳ روز اخیر پرداخت و با بیان اینکه بحمدالله دست برتر از آن ایران اسلامی بوده است، خاطرنشان کرد: تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار گرفته و سرزمین‌های اشغالی با قدرت موشکی و پهپادی ایران در هم کوبیده شده است. امروز نیروهای مسلح شجاع ما کمر ائتلاف دشمن را شکسته‌اند و متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی متحمل شکستی سنگین و مفتضحانه شده‌اند.

وی با تأکید بر ادامه این نبرد حق علیه باطل، اظهار داشت: قطعاً این جنگ و دفاع مقدس تا زوال کامل رژیم نامشروع و کودک‌کش صهیونیستی و فرار آمریکا از منطقه ادامه خواهد یافت. امروز هرگونه سخن از آتش‌بس، سازش و مذاکره، خیانت به آرمان‌های ملت ایران است و مردم غیور ایران هرگز به دشمن تنفس مصنوعی نخواهند داد. تبعیت از ولی‌فقیه در این مسیر روشن، بر همگان فرض و واجب است.